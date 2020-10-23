Сенаторы США просят администрацию Трампа ввести санкции из-за отравления Навального 1 23.10.2020, 9:41

Послание членов Демократической и Республиканской партий адресовано госсекретарю и главе Минфина США.

Группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа ввести "новые санкции против РФ за отравление" российского оппозиционера Алексея Навального. Письмо, адресованное американскому госсекретарю Майклу Помпео и министру финансов Соединенных Штатов Стивену Мнучину, размещено в четверг, 22 октября, на сайте Марко Рубио, временного главы спецкомитета Сената Конгресса США по разведке (республиканец, от штата Флорида), сообщает "Немецкая волна".

"Те, кого Навальный по праву клеймит как "жуликов и воров", пытались этим нападением заставить замолчать один из последних независимых голосов России", - уверены сенаторы. По их словам, администрация Трампа "совместно с партнерами работает над тем, чтобы установить лиц, стоящих за этим преступлением", и в этой связи крайне важно, чтобы Вашингтон взял на себя обязательство "противодействовать подобным актам".

"Путинский режим уже продемонстрировал готовность убивать своих критиков в других странах, используя радиоактивные материалы и химическое оружие", - утверждают далее авторы послания. "Наши усилия по оказанию помощи тем, кто стремится лишь к тому, чтобы их страна соблюдала свои собственные законы и международные обязательства, служат мощным сигналом для всех жестоких режимов", - подчеркивают американские законодатели.

Для запуска санкционных механизмов подписанты предлагают использовать "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", а также американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

Послание подписали как демократы, так и республиканцы

Свои подписи под документом поставили, в частности, Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи), Дик Дурбин (демократ, от штата Иллинойс), Митт Ромни (республиканец, от штата Юта) и Крис Кунс (демократ, от штата Делавэр), а также сам Марко Рубио. Последний, в частности, по совместительству является председателем подкомитета Сената по международным отношениям, отвечающего за соблюдение прав человека.

Санкции ЕС и Великобритании в связи с отравлением Навального

Ранее Алексей Навальный в интервью американской телерадиокомпании CBS заявил, что считает важным, чтобы президент США Дональд Трамп осудил использование нервно-паралитического вещества группы "Новичок" для его отравления.

Евросоюз 15 октября ввел санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, а также замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок". Великобритания вслед за ЕС объявила о введении точно таких же штрафных мер за отравление Навального.

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