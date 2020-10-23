Польша вводит новые ограничения из-за COVID-19

Польша вводит новые ограничения из-за COVID-191
- 23.10.2020, 13:09
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Вся территория страны объявлена «красной зоной».
Польша вводит новые ограничения из-за эпидемии коронавируса.
Начиная с субботы рестораны, пабы и кафе не смогут вести стационарную деятельность, сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Заведения будут работать исключительно на вынос и доставку. Включение всей страны в красную зону также означает, что ограничение количества людей в магазинах по всей Польше будет составлять пять человек на кассовый аппарат для помещений площадью до 100 квадратных метров и один человек на 15 квадратных метров для магазинов площадью более 100 квадратных метров, сообщает издание Charter97.org, ссылаясь на польские СМИ.
Как заявил в пятницу премьер-министр Матеуш Моравецкий, с субботы, 24 октября, красная зона будет охватывать всю страну.
Рестораны, бары и пабы будут закрыты, и будет разрешаться только еда на вынос и самовывоз. Новые ограничения будут действовать в течение следующих двух недель, но могут быть продлены.
- Срок может быть продлен, если по окончании второй недели мы не заметим изменения количества заражений или, что еще хуже, если это количество будет расти, - сказал премьер.
- По словам специалистов, (...) на небольшой площади в заведениях общественного питания много людей. В результате часты инфекции, и маска там не используется; Он утверждал, что эти комнаты плохо вентилируются.
Премьер сообщил, что работа санаториев также приостановлена.