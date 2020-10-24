Азербайджан сообщил о гибели российского подростка в результате обстрела в Карабахе 24.10.2020, 12:58

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В нанесении удара обвиняют Армению.

В результате «вражеского ракетного удара» по азербайджанскому городу Гянджа погиб гражданин России 2007-го года рождения, сообщает РБК со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

В Генпрокуратуре уточнили, что юноша получил ранение при ракетном ударе неделю назад, 17 октября. Врачи пытались спасти юношу, но не смогли. Он умер в больнице.

Также в ведомстве утверждают, что с утра 24 октября Армения проводит интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел Геранбойского и Тертерского районов страны. В результате атак погиб житель села Кябирли 2004-го года рождения.

РБК обратился с запросом в российское посольство в Азербайджане.

Бои на границе Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября. Стороны возложили ответственность друг друга и ввели военное положение. С обеих сторон есть потери среди военных и мирного населения. Как сообщил 22 сентября российский президент Владимир Путин, с обострения конфликта в Карабахе погибли около 5 тыс. человек, у каждой из сторон погибли около 2 тыс. человек. В Минобороны Нагорного Карабаха на тот момент сообщали о 874 погибших военнослужащих армии республики. Азербайджан данные о погибших не раскрывает.

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