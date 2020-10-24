В Словакии под вырванным с корнем деревом нашли древний клад 2 24.10.2020, 17:14

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Монеты датируются XIII-XIV столетиями.

Турист нашел в Словакии под вырванным с корнем деревом 147 серебряных монет, которые датируются XIII-XIV столетиями. Как сообщает «Новое время», большинство монет – это венские пфеннинги, но есть также венгерские имитации пфеннингов, которые были отчеканены в 1251 и 1330 годах.

Археологи утверждают, что изначально монеты хранились в кожаной или тканевой обертке, которая не сохранилась. Во времена, когда клад прятали, рядом, вероятно, находилась какая-то достопримечательность, которая помогла бы его потом найти. Вероятно, это было какое-то дерево, поскольку ни скалы, ни источника рядом нет.

Матуш Сладок из Регионального управления памятников Трнавы рассказал, что находки пфеннингов, спрятанные еще в середине XIV века, не являются редкостью. В Словакии их находили в основном на западе страны.

«Владельцы прятали свое движимое имущество, особенно деньги, в основном в неспокойные времена, когда они пытались защитить его от врагов или грабителей. Тот факт, что сокровища все еще на месте, предполагает, что их владельцы не забрали их из-за их смерти. Но также могут быть случаи, когда они возвращались после боевых действий, но не могли найти деньги», — пояснил Сладок.

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