Волейболист Удрис о ситуации в стране: Я бы возненавидел себя, если бы просто сидел молча 25.10.2020, 16:48

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Фото: ТАСС

Спортсмены с народом.

Белорусский волейболист Артур Удрис поделился мнением о происходящем в стране. Об этом пишет «Трибуна».

- Как вы думаете, люди больше не боятся власти?

– Я уверен, что люди напуганы, но когда вы знаете, что кого-то убили, и никого за это не посадят в тюрьму; когда вы знаете, что ваш сосед вышел на улицу, чтобы что-то купить, и он возвращается избитым, вы не можете стоять и говорить себе, что вы боитесь.

Бывают времена, когда гнев сильнее страха. Конечно, есть еще люди, есть и известные спортсмены, которые говорят, что мы все это видим, но мы не будем участвовать, потому что боимся… Для меня это невозможно. Думаю, я бы возненавидел себя, если бы просто сидел молча и делал вид, что ничего не происходит.

- На ваш взгляд, почему на этот раз белорусы протестуют так долго?

– Думаю, главная причина – коронавирус. Лукашенко ничего не сделал. Он начал говорить, что если люди умирали, это их проблемы. После этого многие начали говорить о том, что нам нужен новый президент. Затем в тюрьму попал первый кандидат Сергей Тихановский. Потом появились Виктор Бабарико и Светлана Тихановская (жена Тихановского). Но Лукашенко позволил участвовать в выборах только Тихановской, которая вошла в политику, потому что ее муж сидел в тюрьме.. Многие проголосовали за Тихановскую, потому что она сказала, что организует новые выборы и не хочет быть президентом.

Я уверен, что если бы сейчас были новые выборы, то Лукашенко набрал бы меньше, чем 5%, – сказал Удрис.

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