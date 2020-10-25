«Польское радио»: В Минске прошла мощная акция протеста 25.10.2020, 18:56

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Фота: Drone Pilots Group

Более 200 тысяч человек участвовали в воскресенье в Минске в Марше против режима Лукашенко.

Как передает «Польское радио», большая колонна демонстрантов собралась на проспекте Победителей. Затем демонстранты двинулись в сторону улицы Машерова. Они несли бело-красно-белые флаги и скандировали «Жыве Беларусь». СМИ пишут, что сегодняшняя демонстрация-самая большая акция протеста в этом месяце.

Воскресные акции протеста в Минске и других белорусских городах совпадают с истечением срока ультиматума, который властям в Минске 13 октября предъявила Светлана Тихановская. Она обвинила нынешний режим в государственном терроре и потребовала, чтобы к 26 октября Лукашенко объявил об уходе с должности, насилие на улицах было полностью приостановлено, а все политзаключенные освобождены.

Тихановская предостерегла, что в случае невыполнения ее требований 26 октября на предприятиях Беларуси начнется всеобщая забастовка, будут блокированы автотрассы и остановлена работа торговых центров и магазинов.

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