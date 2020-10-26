В Британии рассчитывают на вакцину от COVID-19 в первой половине 2021 года 26.10.2020, 15:26

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Сейчас в мире разрабатывают 176 вакцин от коронавируса.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что вакцины от коронавируса "еще нет", но правительство готовится к ее внедрению на первую половину 2021 года, пишет «Униан».

"Я бы ожидал, что основная часть выпуска будет в первой половине следующего года", - сказал Хэнкок.

На вопрос, могут ли некоторые люди в этом году получить вакцину, он ответил: "Я не исключаю этого, но это не мое главное ожидание".

В настоящее время потенциальную вакцину AZD1222 испытали на себе уже тысячи волонтеров в Британии, США, ЮАР и Бразилии. К финальной стадии исследований Оксфорд и AstraZeneca хотят привлечь до 50 тысяч волонтеров и добавить в страны-участницы Японию и Россию.

AstraZeneca стала одной из первых компаний, заявивших об успехе масштабных испытаний вакцины от COVID-19.

30 миллионов доз будущей вакцины от компании уже законтрактовала Британия, а Еврокомиссия - 300 миллионов доз.

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