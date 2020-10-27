Работники МЭТЗ проводят итальянскую забастовку 8 27.10.2020, 12:29

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Рабочий процесс проходит очень медленно.

Работники Минского электротехнического завода 27 октября проводят итальянскую забастовку, сообщил сайту naviny.by ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.

Он пояснил, что работники делают работу очень медленно.

Как сообщалось, 26 октября на предприятии не работали все цеха, кроме 10-го и 11-го. Завод практически остановился, поскольку не работали заготовительные 6-й, 9-й и 16-й цеха, которые дают работу остальным, сообщил вчера Чичмарев.

Работники электротехнического завода после выборов провели митинги, в ходе которых заявили о несогласии с объявленными властями результатами и потребовали прекратить насилие силовиков в отношении граждан.

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