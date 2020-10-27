Археологи раскрыли главную загадку строительства пирамиды Хеопса 27.10.2020, 14:24

8,668

Понять секрет помог древний папирус.

Исследования одного из главных чудес Древнего Египта – пирамиды Хеопса – начались еще в XVIII веке, и продолжаются по сей день. Ученые до сих пор не могли выяснить, как древние египтяне транспортировали тяжелейшие блоки для строительства пирамиды на огромные расстояния. Раскрыть секрет помог древний папирус, найденный археологами в 2017 году, пишет lenta.ua .

В документе описывается, как тысячи рабочих перевезли 170 000 тонн известняка по Нилу на деревянных лодках, скрепленных веревками. Для этого была построена специальная система каналов, ведущая во внутренний порт, расположенный недалеко от основания пирамиды.

Свиток древнего папируса обнаружили в морском порту Вади-Аль-Джарф. В нем подробно рассказано, как команда рабочих участвовала в преобразовании ландшафта, создавая гигантские дамбы для отвода воды из Нила к пирамиде через искусственные каналы, сообщает Daily Mail. Археологу Марку Ленеру удалось обнаружить свидетельства потерянного водного пути под плато Гизы.

«Мы обрисовали в общих чертах бассейн центрального канала, который, как мы думаем, был основным районом доставки блоков к подножию плато Гиза», - рассказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».