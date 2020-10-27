Медики выяснили, кто из переболевших COVID-19 быстрее теряет антитела 1 27.10.2020, 15:19

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Исследование провели в Имперском колледжа Лондона.

Люди, которые болеют коронавирусом бессимптомно, вероятнее всего, теряют антитела раньше, чем те, кто переносит заболевание в легкой, средней и тяжелой форме. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона и специалисты фирмы Ipsos Mori, пишет Medical Express.

Проведенное исследование также показывает, что потеря антител происходит медленнее у людей в возрасте 18−24 лет по сравнению с теми, кто старше 75 лет.

В исследовании приняло участие 365 тысяч случайно выбранных взрослых, которые проводили дома три теста на антитела к COVID-19 в период с 20 июня по 28 сентября. Результаты показали, что количество людей с антителами упало на 26,5% за приблизительно трехмесячный период. При этом количество медицинских работников, у которых были обнаружены антитела, не изменилось со временем, что может говорить о повторном или более высоком первоначальном воздействии вируса.

«Это крупное исследование показало, что доля людей с обнаруживаемыми антителами со временем снижается», — отметила автор исследования Хелен Уорд.

Ученые предупредили, что до сих пор многое остается неизвестным о долгосрочном антительном ответе людей на вирус. «Остается неясным, какой уровень иммунитета обеспечивают антитела и как долго этот иммунитет сохраняется», — отметил Пол Эллиотт из Имперской школы общественного здравоохранения.

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