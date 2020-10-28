«Выйдя из больницы, Ваня сел в коляску и поехал на митинг» 2 28.10.2020, 9:07

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История 18-летнего жителя Заславля.

О случившемся в августе-сентябре с 18-летним Иваном Красовским «Салідарнасці» рассказали его близкие. Молодой человек лично пообщаться с журналистами пока не может, так как находится в минском СИЗО на Володарского. На Ивана завели уголовное дело, его обвиняют в участии в массовых беспорядках. Вчерашнему школьнику грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Год назад Иван окончил школу, но поступить дальше у него не получилось. Дружба с анархистами привлекла к парню внимание сотрудников ГУБОПиК.

9 августа он хотел проголосовать, как-никак — первые выборы в его совершеннолетней жизни. Но за несколько дней до голосования у дома начали дежурить сотрудники милиции. Однажды в квартире пропало электричество, у дверей в подъезде в этот момент кто-то ждал.

Парень смог выбраться из квартиры лишь вечером 9-го, но на участок он не рискнул идти, а уехал в Минск к друзьям. Первую ночь после выборов Иван никуда не ходил. А в ночь на 11 августа уже был у «Риги».

Ивана задержали на железнодорожном вокзале в Минске 12 августа. Он должен был встретить маму, которая везла ему свежее белье и одежду. Вот что он рассказал о задержании и о том, что с ним происходило дальше.

У вокзала его остановили милиционеры патрульно-постовой службы, такие же вчерашние школьники. Скорее всего, их внимание привлек внешний вид: белый браслет, значки с «Погоней». Проверили документы и сообщили, что его ищут родители. Парня отвели в отделение, находящееся в здании вокзала.

Дежурный вызвал сотрудников ГУБОПиК. По словам Ивана, после их приезда его избили в первый раз. Перед этим он просился в туалет, но вместо этого получил удар в область мочевого пузыря.

После этого Иван оказался на Окрестина, где его называли координатором протестов. По словам парня, принимавший его милиционер скомандовал: «Выводите этих псов». «Псами» оказались омоновцы, которые избили его так, что в итоге молодой человек оказался в больнице.

После встречи с «псами» Иван оказался в набитом избитыми задержанными маленьком прогулочном дворике. Он так часто терял сознание, что другие задержанные стали кричать охране: «Зовите скорую, малой сейчас умрет!»

Сперва его осмотрел тюремный медик, после этого парня передали «скорой». У Ивана было подозрение на перелом тазобедренной кости, возможно из-за болевого шока он и терял сознание.

Спустя несколько дней молодого человека выписали из боровлянской больницы. Из-за травм он с большим трудом держался на ногах. Пришлось искать коляску. Но уже в субботу, 15 августа, он поехал на коляске к «Пушкинской» на митинг в память об Александре Тарайковском.

До задержания Иван не пропустил ни одного воскресного марша. Его фото в коляске не раз попадало в репортажи СМИ, художница Ольга Якубовская нарисовала парня в образе кота в коляске в окружении волков.

24 сентября парня задержали в Минске на подходе к станции метро. Он успел написать друзьям о подозрительных мужчинах, следовавших за ним по пятам.

По словам адвоката Ивана, в его камере приемлемые условия: людей немного, для всех заключение впервой, соседи либо экономические, либо политические.

Жалобу парня на действия силовиков рассматривает Следственный комитет, но особых подвижек в его деле родные не видят. По их словам, у «Риги» Иван, который никогда особо не выделялся боевым характером, в основном убегал по дворам от силовиков.

Близкие молодого человека просят писать ему письма: Минск, 220030 Володарского 2, СИЗО 1. Красовскому Ивану Ивановичу.

Маме Ивана нужна помощь для оплаты услуг защитника.

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