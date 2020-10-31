Гимнастка Мелитина Станюта: Считаю, что я на правильной стороне 5 31.10.2020, 13:17

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Мелитина Станюта

Фото: tut.by

Абсолютное большинство белорусов против режима.

Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала Brussels Morning (перевод - «Трибуна») о важности спорта для страны.

– Считаю, что я на правильной стороне. Большинство белорусов разделяют мою точку зрения. Взгляды, улыбки, теплые слова обычных людей, которые встречают меня на улице и благодарят меня, говорят о том, что я не ошиблась. Кроме того, теперь рядом со мной другие люди, которых я всегда уважала. Мы на одной стороне.

– Насколько важен спорт для международного имиджа режима?

– Лукашенко часто заявлял, что Беларусь – спортивная страна, и всегда старался быть частью этого направления. Участвовал в турнирах, считал себя «спортивным экспертом». Лукашенко знает, что страна гордится своими спортсменами, что спортсмены больше, чем дипломаты, потому что именно благодаря нам иностранцы могут слышать, видеть и узнавать Беларусь.

Но я уверена, что победы наших спортсменов – это не личные победы Лукашенко. Это победы команд, которые тренируют спортсменов – тренеров, ассистентов, массажистов, врачей. Они должны гордиться каждой победой. Но не Лукашенко.

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