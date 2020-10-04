Иммунолог рассказал, кто может заразиться коронавирусом во второй раз 3 4.10.2020, 9:39

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Таких людей в мире - около трети населения.

Второй раз на коронавирус могут инфицироваться люди, у которых слабый иммунитет, здоровье, кто часто чувствует себя слабым и по жизни болеют вирусными инфекциями.

Об этом в комментарии obozrevatel.com сказал украинский иммунолог Олег Назар. По его словам, таких лиц в мире в целом где-то около трети.

"Иммунитет при вирусных инфекциях не является устойчивым и напряженным, особенно при коронавирусе, который в целом является новым для человечества. Поэтому повторное инфицирование вполне возможно, особенно для 30% населения. У них слабый иммунитет, они постоянно жалуются на слабость, иногда температурят. Могут болеть второй и даже в третий раз", – предположил он.

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