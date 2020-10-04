закрыть
4 октября 2020, воскресенье, 13:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Иммунолог рассказал, кто может заразиться коронавирусом во второй раз

3
  • 4.10.2020, 9:39
  • 7,384
Иммунолог рассказал, кто может заразиться коронавирусом во второй раз

Таких людей в мире - около трети населения.

Второй раз на коронавирус могут инфицироваться люди, у которых слабый иммунитет, здоровье, кто часто чувствует себя слабым и по жизни болеют вирусными инфекциями.

Об этом в комментарии obozrevatel.com сказал украинский иммунолог Олег Назар. По его словам, таких лиц в мире в целом где-то около трети.

"Иммунитет при вирусных инфекциях не является устойчивым и напряженным, особенно при коронавирусе, который в целом является новым для человечества. Поэтому повторное инфицирование вполне возможно, особенно для 30% населения. У них слабый иммунитет, они постоянно жалуются на слабость, иногда температурят. Могут болеть второй и даже в третий раз", – предположил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип