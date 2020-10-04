Ученые выяснили, от чего зависит реакция организма на коронавирус 4.10.2020, 20:30

Особую роль играет генетические фактор.

Ученые из Швеции и Германии выяснили, что генетический фактор, отвечающий за тяжелую форму коронавирусной инфекции, унаследован современным человеком от неандертальцев. Данные опубликованы в журнале Nature, передает ria.ru.

Исследователи подчеркивают, что изначально этот участок ДНК предназначался для защиты носителя от вирусов. В случае же с COVID-19, вероятно, иммунная система человека с таким фрагментом генома борется с инфекцией слишком интенсивно, что приводит к ослаблению организма "хозяина" и повышению риска тяжелого течения болезни в три раза.

Отмечается, что участок ДНК, схожий с версией хромосомы неандертальца, более всего распространен в Бангладеш: там его носителями являются 63 процента жителей. Помимо этого, у трети населения Южной Азии также присутствует схожий фрагмент генома. В Европе и Восточной Азии его распространенность составляет не более десяти процентов, а вот у жителей Африки аналогичные гены практически не встречаются.

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