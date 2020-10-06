Медики выяснили, передается ли коронавирус через дверные ручки и выключатели 7 6.10.2020, 10:08

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Исследование провели в Калифорнийском университете.

Новое исследование показало, что коронавирус (COVID-19) не распространяется через поверхности, такие как дверные ручки или выключатели.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на профессора медицины Калифорнийского университета Монику Ганди, любой вирус, оставленный на поверхности, обычно недостаточно силен, чтобы вызвать заболевание.

Это говорит о том, что такие меры, как мытье рук и отказ от прикосновения к лицу, менее важны, чем социальное дистанцирование и ношение масок для предотвращения распространения COVID-19.

Это также означает, что в постоянном опрыскивании поверхностей антибактериальным спреем – как многие стали делать во время пандемии – может не быть необходимости.

Отдельное исследование, опубликованное в журнале Lancet, показало, что любой коронавирус, оставшийся на поверхности, несет лишь "очень небольшой" риск заражения.

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