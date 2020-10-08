«За будущее наших детей!»: белоруски записали сильное видеообращение 3 8.10.2020, 15:31

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Женщины, студенты, пенсионеры - протест объединил всех.

Белоруски записали сильное видеообращение, сообщает телеграм-канал «Баста!»:

«Мы, мамы, против насилия и беззакония! Закон больше не работает. Силовые структуры, те, кто должен охранять закон, цинично и без стеснения его нарушают (защищая не мам и детей, а власть).

Мы хотим быть услышанными. Хотим, чтобы все белорусы поняли, что каждый из нас в ответе за то, что происходит в нашей стране! За будущее наших детей!

Женщины, студенты, пенсионеры. Кто еще должен сказать, чтобы нас услышали?».

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