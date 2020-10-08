В Польше вводят масочный режим
- 8.10.2020, 20:33
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С 10 октября в Польше нужно будет носить защитные маски во всех общественных местах.
Правительство Польши в связи с резким ростом количества заболевших COVID-19 вводит в стране масочный режим для всех общественных мест. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Wiadomosci.
Масочный режим вводится с 10 октября.
Причиной этого решения является резкое увеличение количества заражений коронавируса в стране. За последние сутки в Польше подтвердили 4280 заражений – это новый рекорд.
"К нам пришла вторая волна и мы должны решительно ей противостоять", – сказал Моравецкий, добавив, что по всей стране будут действовать правила желтой зоны.
Премьер Польши настоятельно рекомендовал пожилым людям не покидать дома.
Моравецкий заверил, что ситуация с точки зрения наличия количества коек для пациентов безопасна.
"В ближайшие дни количество имеющихся коек увеличится на несколько тысяч", – сказал он.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Польше официально подтверждено 111 599 случаев заражения коронавируса, умерли 2867 человек, 76 400 пациентов выздоровели.