Завтра состоится акция солидарности студентов с бастующими рабочими
- 8.10.2020, 20:42
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Важнейшая двигательная сила нынешних протестов в Беларуси, несомненно — солидарность.
«Мы, студенты Беларуси, хотим поддержать людей, которые кричали «Уходи» в лицо Лукашенко, людей, которые отказывались выходить на смены и выходить из шахт, людей, которым угрожают и которых увольняют из-за «вольнодумства» — наших героических заводчан и шахтеров», - пишет телеграм-канал «Студэнцкая ініцыятыўная група».
А какой завод поддерживает твой университет? Смотри в чатах и каналах своего университета! Уже завтра — общеуниверситетская акция солидарности с рабочими.