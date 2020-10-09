Apple опровергает, что требовала удалить протестные Telegram-каналы 6 9.10.2020, 15:38

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Компания вступила в полемику с основателем Telegram Павлом Дуровым.

Компания Apple опровергла слова Павла Дурова, что она требовала удалить из Telegram белорусские каналы с данными силовиков.

Apple передала команде мессенджера жалобы пользователей, а в Telegram согласились их проверить и отреагировать. Об этом пишет TJ со ссылкой на представителей Apple.

Пользователи пожаловались Apple на раскрытие личных данных, включая имена и контактные номера телефонов. При этом сами люди не давали согласия на это.

В Apple говорят, что их компания потребовала немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц. Также в соответствии с правилами App Store удаляться должен контент, направленный на конкретных людей.

В компании уверяют, что команда Telegram не возражала этим требованиям и даже сама заявила, что проведет проверку и отчитается после расследования.

8 октября Павел Дуров рассказал, что Apple требует заблокировать три белорусских телеграм-канала. Речь идет о протестных каналах "Каратели Беларуси", "Чат группы Каратели" и "Все нарушения!". В них деанонимизировали силовиков, участвовавших в жестоких разгонах протестов. Дуров заявил, что закрывать каналы не будет, так как ситуация "не черно-белая". При этом он добавил, что на айфонах эти каналы, скорее всего, не будут видны.

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