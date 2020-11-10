Ученые впервые поймали радиосигнал от гигантской супер-планеты 2 10.11.2020, 14:23

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Астрономы «поговорили» с несостоявшейся звездой.

Впервые астрономы из Гавайского университета обнаружили и изучили супер-планету BDR J1750+3809, которая является коричневым карликом или несостоявшейся звездой, с помощью радиотелескопа. До сих пор коричневые карлики в основном обнаруживались с помощью обзоров неба в инфракрасном диапазоне. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, передает lenta.ua.

BDR J1750+3809 был идентифицирован Low-Frequency Array (LOFAR) в Европе, а затем подтвержден с помощью телескопа обсерватории Джемини и Инфракрасного телескопа НАСА на вершине горы Мауна-Кеа. Хотя коричневые карлики не излучают свет, как звезды, они испускают радиосигналы и генерируют полярные сияния, благодаря наличию мощного магнитного поля, как у Юпитера.

Коричневые карлики являются промежуточным звеном между гигантскими газовыми планетами и самыми маленькими звездами. Они не обладают достаточной массой, чтобы вызвать реакцию термоядерного синтеза, однако обычно их можно зафиксировать по инфракрасному излучению, порождаемому горячими недрами. Новое исследование показывает, что с помощью чувствительных радиотелескопов можно найти даже самые тусклые коричневые карлики и даже газовые гиганты, свободно летящие в космическом пространстве.

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