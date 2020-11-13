«Роснефть» и «Газпром» получили 770 миллиардов рублей убытка 9 13.11.2020, 19:51

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Сечин назвал результат «успехом».

«Роснефть» и «Газпром» - два крупнейших сырьевых экспортера России, - в пятницу отчитались о рекордных в своей истории убытках, передает finanz.ru.

«Газпром» по итогам 9 месяцев 2020 года ушел в минус на 592 миллиарда рублей, следует из отчетности по РСБУ. Выручка холдинга, обладающего монопольным правом на экспорт трубопроводного газа, упала на 21%, до 2,74 трлн рублей; валовая прибыль - почти на 40%, до 917,46 млрд рублей. Убыток от продаж составил 180,62 млрд рублей.

Спрос на газ рухнул на всех ключевых экспортных рынках. Поставки в Западную Европу просели на 13%, до 94,3 млрд кубометров; в Центральную Европу - на 11,5%, до 29,336 млрд кубов. Турция снизила закупки на 25%, до 8,85 млрд кубометров.

В Китай по «Силе Сибири» к концу сентября было прокачано только 2,5 млрд кубометров - половина от объема, заложенного в годовой контракт (5 млрд кубов). КНР, таким образом, отстает от графика поставок примерно на квартал.

«Роснефть» завершила третий квартал с чистым убытком на сумму 64 млрд рублей (по МСФО), а с начала года накопила 177 млрд рублей потерь.

Крупнейшая нефтяная компания России, на которую приходится каждый второй извлеченный из недр баррель, работает в минус впервые с 2012 года. Ее выручка по итогам 9 месяцев упала на 34%, до 4,243 трлн рублей, а EBITDA - почти вдвое, до 845 млрд.

По финансовым результатам российских нефтегазовых «монстров» ударила девальвация рубля. «Роснефть», например, получила операционную прибыль в третьем квартале, но потеряла 161 млрд рублей на курсовых разницах, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Дело в том, что долг «Роснефти» примерно наполовину номинирован в иностранной валюте: 24,8 млрд долларов 4,1 млрд евро. В пересчете на рубли (валюту баланса) его сумма растет вместе вместе с курсами.

С начала года краткосрочная задолженость компании увеличилась на 38 млрд рублей, до 833 млрд; долгосрочная - на 1,05 трлн рублей, до 4,038 трлн.

Если же учесть обязательства по предоплатным контрактам, в рамках которых компания продала еще не добытую нефть, общая сумма обязательств «Роснефти» превысила 5 триллионов рублей.

Глава компании Игорь Сечин охарактеризовал итоги деятельности как успех. «Компания продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких цен на углеводороды», - заявил он.

Топ-менеджмент «Газпрома» получил увеличенные вознаграждения. За 9 месяцев 14 членов правления холдинга получили суммарно 1,4 миллиарда рублей - на 30% больше, чем год назад.

Из этой суммы 766,4 млн рублей пришлось на премии.

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