Важные вопросы по делу Романа Бондаренко, на которые у власти нет ответов 1 14.11.2020, 14:41

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Фото из социальных сетей

Очевидцы разоблачают ложь государственных органов.

Вчера появились официальные версии произошедшего на «площади Перемен». СК, МВД Генеральная прокуратура и даже Александр Лукашенко высказались о том, что случилось. Озвученные факты во многом не совпадают с тем, что видно на видео, и тем, что говорили очевидцы, пишет onliner.by. На какие вопросы в данный момент нет ответов?

Где сотрудники милиции обнаружили Романа Бондаренко?

На видео с камер видеонаблюдения на «площади Перемен» мы видим, что трое неизвестных забрасывают Романа Бондаренко в микроавтобус в промежутке между 22:18 и 22:19. По крайней мере, такое время указано на видеозаписи, его достоверность вероятно установит экспертиза.

Дальше микроавтобус сдает назад, какое-то время стоит на «аварийке» на улице Каховской, и на этом видео обрывается. По информации МВД, сообщение по драке поступило в 22:30.

«При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениями», — отмечается в сообщении. Где конкретно сотрудники милиции обнаружили Романа Бондаренко? В микроавтобусе с улицы Каховской или в каком-то другом месте? По этому поводу ничего не сообщается. Мы задавали этот вопрос ГУВД Мингорисполкома, но ответа не получили (в связи с проводимой проверкой).

Также непонятно, что происходило в промежутке после того, как Романа загрузили в микроавтобус и до момента, когда на место прибыла милиция, которую очевидцы все-таки встретили во дворе.

Что происходило с мужчиной с момента задержания до поступления в больницу?

Очевидцы говорят, что во время того, как неизвестные несли Романа в микроавтобус, парень был в сознании и сопротивлялся. Это видно и на видео. Что же было дальше?

Следственный комитет сообщает, что после того, как милиция обнаружила «мужчину с телесными повреждениями» (напомним, в милицию звонок поступил в 22:30), его отвезли в Центральное РУВД. Согласно документам первичного осмотра, которые разошлись по Telegram-каналам, в БСМП он попал около полуночи. Во всяком случае осмотр начался в 00:05. Что происходило в эти полтора часа, также неизвестно.

Был ли в крови алкоголь?

Следственный комитет в своем сообщении заявил, что в крови у Романа был алкоголь. «Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация», — вот цитата из сообщения.

Между тем в Telegram-каналах появились документы как с результатами первичного осмотра, так и с окончательным диагнозом (они есть и в распоряжении редакции). Два не связанных между собой источника подтвердили Onliner подлинность этих документов.

В документе осмотра, проведенного в приемном отделении, напротив диагноза «Алкогольная интоксикация» стоит знак вопроса. Как объяснили нам врачи, это обычная практика, когда результатов анализа крови на алкоголь еще нет и врач не уверен на 100%. В статистической же карте выбывшего из стационара значится, что процент этанола в крови равен 0%. Это подтверждается анализом.

Так все же был ли алкоголь в крови Романа? Министерство здравоохранения ответа на этот вопрос пока не дает.

Задержаны ли те, кто бил Романа, а потом тащил его в микроавтобус?

На видео мы видим, как Роман лежит на земле и его держит неизвестный в серых спортивных штанах, серой байке и жилетке. Он кричит: «На землю, на! Руки!» Позже к нему присоединяется мужчина в синих джинсах и черной куртке. Роман сопротивляется и спрашивает: «Кто вы такие?» Мужчины держат его, и видно, как человек в сером наносит удар.

На видео с других ракурсов видны уже трое мужчин, которые несут Романа за руки и ноги, а за ними идет тот самый мужчина в серых спортивных штанах и жилетке.

Кто эти люди? Установлены ли их личности? Задержаны ли они? Информации об этом нет. Это странно, так как мы привыкли, что белорусская милиция в подобных случаях работает достаточно оперативно.

Кому принадлежал микроавтобус, в который забрасывали Романа?

На видео видно, что трое мужчин и один сопровождающий отнесли Романа в серебристый микроавтобус. Что это за микроавтобус? Кто его владелец и кто был внутри? Ответов пока нет.

Откуда информация про «агрессивных» жителей?

Мы обратили внимание на формулировку Следственного комитета: «…произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими».

Местные жители утверждают, что с незнакомцами вели себя подчеркнуто сдержанно, опасаясь, что люди в штатском могут быть силовиками. Сотрудники милиции, которых вызвали в 22:30, не могли видеть потасовку, так как приехали уже после нее. Соответственно, оценить, агрессивно вели себя местные жители или нет, они не могли. Откуда такая формулировка? Кто заявил, что местные жители вели себя агрессивно? Ответа нет.

Кто эти люди, которые пришли срезать ленты, и почему они приехали туда?

По свидетельствам очевидцев, около 21:00 во двор на Червякова приезжали четыре микроавтобуса: два тонированных, в которых были люди в черном, и два с людьми в штатском и с масками. Также, по словам очевидцев, к микроавтобусам подходили две девушки и мужчина. Позже эти же девушки и мужчина пришли с ножницами срезать ленты. Что это за люди? Почему они приехали во двор и связаны ли они как-то с силовыми структурами? Ответа на этот вопрос нет.

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