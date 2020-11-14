Великобритания запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года 2 14.11.2020, 18:19

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Иллюстрационное фото

О запрете будет объявлено уже на следующей неделе.

Великобритания запретит продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года, на пять лет раньше, чем планировалось ранее, сообщает «Радио Свобода».

Запрет коснется автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе. Машины с гибридными силовыми установками будут запрещены к продаже на пять лет позже. Ранее планировалось, что запрет на двигатели внутреннего сгорания вступит в силу в 2040 году, потом эта дата была сдвинута на 2035-й.

По данным Financial Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщит о запрете на следующей неделе. Пресс-служба правительства страны отказалась комментировать эту тему.

Запрет на продажу новых автомобилей на бензине и дизельном топливе планируют многие европейские страны. С 2025 года его введет Норвегия. С 2030 года – Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия, Ирландия, Словения. C 2035 года запрет планируется в американском штате Калифорния. С 2040 года – во Франции.

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