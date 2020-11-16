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Очереди на границе: выезда из Беларуси в ЕС ждет более 1,8 тысячи фур

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  • 16.11.2020, 11:06
  • 4,462
Очереди на границе: выезда из Беларуси в ЕС ждет более 1,8 тысячи фур
иллюстрационное фото

Cамая напряженная обстановка — на литовском направлении.

Более 1,8 тысячи грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси, самая напряженная обстановка — на литовском направлении, пишет tut.by.

По данным Госпогранкомитета на 08.00 16 ноября, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 520 грузовиков, «Бенякони» — 330, «Привалка» — 200, «Котловка» — 250.

Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут более 130 грузовиков, «Урбаны» — 100 фур.

На белорусско-польской границе в «Брузгах» стоят более 150 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — 80, «Козловичах» — 70.

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