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Польша выдала белорусам 1050 гуманитарных виз

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  • 16.11.2020, 12:29
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Польша выдала белорусам 1050 гуманитарных виз
Фото: charter97.org

Еще 330 белорусов пересекли польскую границу по программе «Poland. Business Harbour».

После сфальсифицированных выборов в Беларуси и начала там начала массовых протестов политическое убежище в Польше получили более тысячи граждан Беларуси, сообщает polskieradio.pl.

Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил вице-министр Бартош Гродецкий.

По данным ведомства внутренних дел Польши, в период с 18 августа по 12 ноября 2020 года в страну по гуманитарным визам въехало 1050 белорусов. Гуманитарные визы выдаются Пограничной охраной по правилам предоставления международной защиты или в особых случаях. Еще 330 человек прибыло в Польшу в рамках специальной программы по поддержке белорусских специалистов в области высоких технологий под названием «Poland. Business Harbour». По неофициальным данным, по туристическим визам прибыли в Польшу десятки тысяч белорусских граждан. 

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