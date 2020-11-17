Медики назвали способы избежать заражения в квартире с носителем COVID-19 1 17.11.2020, 9:07

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Соблюдение рекомендаций обезопасит здоровых людей.

Научный руководитель сети клиник «Гранд-Клиник» Ольга Шуппо назвала способы, позволяющие избежать заражения коронавирусом при проживании в одной квартире с носителем COVID-19. Соблюдение рекомендаций обезопасит здоровых людей и снизит риск поражения инфекцией, сообщает orthodox.od.ua.

В том случае, если в квартире с больным находятся и другие люди, необходимо его полностью изолировать. Пациент должен пребывать в отдельной комнате, при этом в ней ежедневно следует проводить влажную уборку. Рекомендуется использовать специальную лампу с ароматическими маслами, в том числе хвойными. Шуппо отметила, что в качестве профилактики против COVID-19 подойдут индукторы интерферона. Вместе с тем речь идёт лишь о тех лицах, кому они не противопоказаны. Всем, кто находится в одной квартире с зараженным коронавирусной инфекцией, необходимо принимать комплекс витаминов. Сам пациент при выходе из своей комнаты должен надевать медицинскую маску, меняя её по мере необходимости. При постоянном ношении данного защитного элемента его следует обновлять через каждые два часа.

Иммунные силы организма поддерживаются благодаря качественному сну, а также полноценному питанию. Необходимо подобрать сбалансированный рацион, содержащий продукты, усиливающие защитные силы организма. Крайне полезно чаще находиться на свежем воздухе, включая выполнение физических упражнений, можно заняться скандинавской ходьбой.

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