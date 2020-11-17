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«Баста!»: Мы не можем остановиться, когда победа так близка

  • 17.11.2020, 21:28
«Баста!»: Мы не можем остановиться, когда победа так близка
Фото: ТАСС

Санкции будут ужесточаться и оставят режим без денег.

Друзья! Последние несколько воскресных маршей начинались на два часа раньше, чем обычно. Но многие пишут нам, что перенос времени - это очень неудобно. Многие просто не успевают сделать домашние дела и прийти в точку сбора к этому времени. Поэтому, по многочисленным просьбам беларусов, мы приняли решение вернуть прежнее время сбора на марш – 14:00, пишет телеграм-канал «Баста!».

Беларусы! Мы не можем остановиться, когда победа так близко! В наших силах сделать так, чтобы уже к новому году мы жили в новой Беларуси, без злобного таракана!

Экономика не может держаться на дубинках, реальное падение ВВП, по мнению специалистов, составляет около 12%. Санкции, которые уже действуют, и будут ужесточаться, оставят режим без денег. Сейчас лукашисты и менты в панике, они не знают что делать. Они мечтают чтобы мы сдались. Весь мир знает, что они только кучка преступников, которые временно на свободе, и от правосудия им не скрыться.

Только решительным партизанским сопротивлением и массовыми акциями протеста, мы сможем отправить этот режим на свалку истории! Мы покажем всему миру, что Беларусь Жыве!

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