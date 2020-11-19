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Вирусологи назвали самое необычное свойство коронавируса

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  • 19.11.2020, 8:11
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Вирусологи назвали самое необычное свойство коронавируса

COVID-19 во многом остается загадкой для специалистов.

В коронавирусе объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, и в этом заключается его самое необычное свойство, рассказал в интервью «Ленте.ру» вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов.

Так, цитокиновый шторм (опасная реакция иммунной системы на коронавирус — прим. «Ленты.ру») происходит и при других инфекциях, например, при Эболе. То же самое и в случае с тромбообразованием, синдромом диссеминированного свертывания крови, характерного для коронавируса, — они встречались при Крымской-Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, пояснил вирусолог.

Кроме того, отметил Нетесов, потеря обоняния также не является специфическим симптомом коронавирусной инфекции — таким же свойством обладают не менее 20 вирусов, которые попадают в организм через нос и поражают обонятельные нервы.

Эффективных лекарств до сих пор нет

Нетесов признал, что ожидания ни по одному из испытанных препаратов от коронавируса не оправдались, хотя перспективы у многих из них были обнадеживающие. Это, по словам медика, связано с тем, что ученые не знают, какие процессы запускаются в организме в ответ на коронавирусную инфекцию и почему люди умирают.

Что самое удивительное, они умирают не из-за вируса, а потому, что в организме происходит дизрегуляция процессов иммунитета и образование множественных тромбов. Если это вовремя исправить, то в подавляющем большинстве случаев организм справляется.

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