«Звонила Наташа»: кого из окружения Лукашенко выдали в телефонном разговоре Басков и Шакута 11 19.11.2020, 10:34

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Дмитрий Басков (слева) и Дмитрий Шакута

Издание «Трибуна» проанализировало попавшие в Сеть переговоры о нападении на Романа Бондаренко.

В среду вечером телеграм-канал НЕХТА опубликовал телефонные разговоры двух мужчин, которые предположительно обсуждали трагический инцидент на Площади Перемен, случившийся 11 ноября. Тогда неизвестные, приехавшие срезать красно-белые ленточки, устроили конфликт с жильцами домов на Сморговском тракте (именно там находится Площадь Перемен). В результате людьми в гражданской одежде был схвачен и унесен в микроавтобус 31-летний Роман Бондаренко. Вскоре его доставили в РУВД Центрального района, а оттуда – в бессознательном состоянии в Больницу скорой медицинской помощи. На следующий день Бондаренко скончался.

Среди тех, кто срезал ленточки на Площади Перемен, выделялись двое – один, несмотря на маску, внешне очень напоминал главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, другой, также с закрытым лицом, по жестам, мимике и голосу схож с многократным чемпионом мира по муайтай Дмитрием Шакутой, пишет «Трибуна».

Отметим, что в реальной жизни Шакута и Басков дружат. Оба связаны с любительской хоккейной командой «Бастион», где также выступает старший сын Александра Лукашенко Виктор.

Бондаренко на Площади Перемен на землю завалил человек, похожий на топ-бойца, который играет в команде Баскова с сыном Лукашенко

NEXTA предполагает, что голоса на опубликованной аудиозаписи принадлежат как раз Баскову и Шакуте. Отметим, что редакция «Трибуны» обратилась за консультацией к людям, имеющим опыт общения с обоими. Источники утверждают, что схожесть голосов крайне высока.

Достоянием общественности стали два разговора. Скорее всего, первый состоялся утром 12 ноября, второй – днем 12 ноября. Так о чем говорили люди, звучащие, как Басков и Шакута?

«Звонила Наташа»

Голос, похожий на голос Баскова, в начале разговора сообщает, что ему звонила Наташа и «говорит, там типа сейчас Казакевич». В публичном поле сегодня присутствует только один Казакевич – первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич. Человек с голосом Баскова, зевавший во время диалога, спрашивает у собеседника, кем может быть Казакевич. «А хрен его знает», – звучит в ответ.

Какая Наташа звонила Баскову, мы можем только догадываться.

Обсуждали события в бусе

«Короче, она там уже ездила встречалась с кем-то, разговаривала, там они разбираются сейчас. Предупредила всех, что там, если что, то нас не было нигде», – говорит далее человек с голосом Баскова.

В ответ звучит рассказ предположительно о вечере 11 ноября. Такой вывод можно сделать по упоминанию событий во дворе на Сморговском тракте и части 3214, где служил погибший Бондаренко.

«За руки, за ноги потащили, он дергался. Оставили в машине. Он еще сказки рассказывал, что в тридцать двойке служил. Спрашиваю: «В какой роте?». Говорит, что в третьей. Спрашиваю: «А кто командир бригады был?» Не помню. Ответил, что семь лет назад было и не помнит», – сообщил голос, похожий на голос Шакуты. Отметим, что Бондаренко действительно служил в в/ч-3214.

«Я подбежал и свалил его. Не вырубал», – это тоже голосом Шакуты. Человек, похожий на Шукуту, на видео укладывал Бондаренко на землю.

Затем напоминающий голосом Шакуту сказал, что видел, как «подмолаживали» задержанного, когда подходил, чтобы отдать телефон. На сленге правоохранительных органов слово «подмолодить» означает применение физической силы. Камеры на месте события зафиксировали, как человек, похожий на Шакулу, поднял упавший телефон Бондаренко и понес его в направлении к бусу.

Далее человек с голосом Шакуты сомневается, что задержанного могли без сознания передать в РУВД. При этом на сей счет уже звонили из РУВД: «А мне звонят и спрашивают: «Что вы с ним сделали, нам его без сознания доставили».

Голос а-ля Басков на другом конце провода успокоил, что в РУВД хотят снять с себя ответственность.

«Можно берцем в живот ударить – и разрыв селезенки»

Позже собеседники начинают обсуждать диагноз, поставленный Бондаренко врачами, – черепно-мозговую травму. Голос, похожий на голос Баскова, спросил:

– Так, а что они могли с ним сделать, что он такой тяжелый, б##?

Кто они, остается неясным, при этом в разговоре упоминается, что с один из жильцов на Сморговском тракте толкался некто Сергей.

– Не знаю. В машине все, что угодно. Можно берцем в живот ударить – и разрыв селезенки. Не знаю, что еще можно [...] Он дергался. ЧМТ – это человек без сознания. Он бы сразу, как тряпка, был бы. Разберутся, – выразил уверенность некто, голосом напоминающий Шакуту.

Первый разговор завершился договоренностью о неразглашении информации. При этом голосом Шакуты было сказано, что ему с утра уже поступило 500 звонков, а голос, как у Баскова, сказал, что скоро опубликуют кучу видео с места событий.

Пытались узнать имя пострадавшего

Во втором разговоре, предположительно состоявшемся 12 ноября, все те же лица подняли тему здоровья пострадавшего. Оба не знали, сделали ли ему операцию и в какой больнице он лежит. Имя и фамилию того, кто оказался в РУВД с их подачи, собеседники также не знали.

Под конец беседы человек с голосом Баскова просит узнать у человека с голосом Шакуты хоть что-то о Бондаренко, но тот ничего не обещает.

Накануне Басков пытался дать ответ по ситуации, но не получилось

Напомним, что во вторник Басков выступил с обращением, которое, видимо, касается его причастности к происшествию 12 ноября и срезанию БЧБ-лент в минских дворах (своими именами вещи так и не были названы). Глава ФХБ так конкретно и не ответил на волнующие общество вопросы, отделавшись общими фразами о непоколебимости своих убеждений, а также пожаловавшись, что членам его семьи угрожают.

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