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Не сыром единым: семь необычных сочетаний вин и домашних блюд

  • 19.11.2020, 11:45
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Не сыром единым: семь необычных сочетаний вин и домашних блюд

Подобные сочетания рекомендуют даже профессиональные сомелье.

Когда речь заходит о том, чтобы выпить бокальчик вина, на ум сразу же приходят классические компаньоны любимого напитка: сыр, рыба, красное мясо, паста и морепродукты. Но задумывались ли вы когда-нибудь, чтобы попробовать вино, например, с фастфудом или жареной курицей? На первый взгляд это кажется дикостью, но подобные сочетания рекомендуют даже профессиональные сомелье, пишет сайт «Детали».

Разнообразие вин невероятно велико, и каждый из видов благородного напитка имеет свои особенности и неповторимые черты. Если быть капельку смелее в своем выборе, то можно подобрать идеальную винную пару буквально к каждому кулинарному шедевру, рожденному на вашей кухне, начиная от бутерброда с черным хлебом и заканчивая дорогими омарами.

Жареный цыпленок и шампанское

Если вы всю жизнь пили шампанское лишь с оливье на Новый год или с шоколадными конфетами, то настало время попробовать, как идеально сочетается этот напиток с жареной до хрустящей корочки птицей. Кислотность и легкие пузырьки шампанского сокращают жирность куриного мяса, создавая идеальный дуэт вкуса. Точно по такому же принципу можно попробовать этот благородный напиток с картошкой фри, если, конечно, это не слишком шокирующе для вас.

Пицца и ламбруско

Вечером в четверг, например, закажите свою любимую пиццу и откупорьте бутылочку ламбруско. Ярко-фруктовое с землистым оттенком красное вино будто специально создано виноделами, чтобы оттенить вкус этого классического итальянского блюда. Выраженная кислотность и пузырьки снижают жирность расплавленного сыра, а так как ламбруско подается слегка охлажденным, то оно станет еще и освежающим дополнением к вашей трапезе.

Рыба и пино-нуар

Забудьте о стереотипе, что к рыбе подаются исключительно белые вина. Просто выбирайте сорт красного с низким содержанием танинов, например, пино-нуар. Особенно хорошо бокал этого вина дополнит блюдо из свежей речной рыбы — форели или семги.

Суши и сухое розовое вино

Суши и роллы мало кто догадается подать на стол вместе с вином. Однако это не означает, что этого нельзя делать вовсе. Столь необычные блюда японской кухни обладают сладкими, солеными и острыми вкусовыми нотками, а их привычными спутниками являются васаби, соевый соус и имбирь. Чтобы не перебить оригинальный вкус блюда, необходимо правильно выбрать алкогольный напиток. В этом случае лучше всего подойдет сухое розовое или белое вино, например, шардоне.

Бургеры и божоле

Еще одно сочетание, которое заставит ваши глаза округлиться. Благородный напиток и фастфуд? Да, причем вино, которое относится к элитным винам региона Божоле во Франции, вырабатываемое из винограда сорта гаме. Землистые ароматы красных фруктов в божоле-нуво идеально дополняют говядину и уравновесят остальные составляющие начинки гамбургера.

Кава с сэндвичами

Каву называют жемчужиной испанских игристых вин. Этот легкий напиток прекрасно сочетается с копченым лососем, сыром и сладким красным луком, а также каперсами. Поэтому, если объединить все эти продукты в пикантном сэндвиче и дополнить этим напитком, получится идеально. Яркая кислотность кавы заменит для лосося лимон, а также уравновесит жирность сыра и солоноватость каперсов.

Просекко с томатными брускеттами

Просекко — это классическое итальянское вино, поэтому неудивительно, что идеальной парой для него станет популярная местная закуска — брускетта с томатами. Вкус помидоров удачно дополняется здесь кислотностью вина и проявляет фруктовые ноты просекко.

Как говорят некоторые сомелье, в мире вин правило одно — пробовать и открывать новое. Цель здесь – чтобы вкус еды и напитка усиливали друг друга. Не бойтесь делать ошибки, потому что это — ваш опыт. Каждый человек индивидуален, как и его предпочтения. Главное, чтобы вам было вкусно!

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