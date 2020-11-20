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«Наташа три Массандры»: белорусы обсуждают слитые переговоры окружения Лукашенко

  • 20.11.2020, 14:09
  • 5,734
«Наташа три Массандры»: белорусы обсуждают слитые переговоры окружения Лукашенко
Коллаж: @w3c_user

Очевидно, что у диктатора уже совсем не осталось «своих» людей.

Телеграм-канал НЕХТА опубликовал запись телефонного разговора людей из близкого окружения Лукашенко.

В этом разговоре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, которого беларусы подозревают в причастности к смерти Романа Бондаренко, 20 минут обсуждают хлопотное дельце — рейд по протестным дворам, в котором они сами планируют принять активное участие.

Из разговора очевидны некоторые вещи: пресс-секретарь Лукашенко лично ездит по дворам срезать бчб-ленточки и любит «Массандру».

Издание The Village Беларусь собрало реакцию белорусов из соцсетей.

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