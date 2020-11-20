«Наташа три Массандры»: белорусы обсуждают слитые переговоры окружения Лукашенко
- 20.11.2020, 14:09
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Очевидно, что у диктатора уже совсем не осталось «своих» людей.
Телеграм-канал НЕХТА опубликовал запись телефонного разговора людей из близкого окружения Лукашенко.
В этом разговоре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, которого беларусы подозревают в причастности к смерти Романа Бондаренко, 20 минут обсуждают хлопотное дельце — рейд по протестным дворам, в котором они сами планируют принять активное участие.
Из разговора очевидны некоторые вещи: пресс-секретарь Лукашенко лично ездит по дворам срезать бчб-ленточки и любит «Массандру».
Издание The Village Беларусь собрало реакцию белорусов из соцсетей.
Авторский коктейль "Конец диктатуры". Для приготовления нам понадобятся:— Gypsynkov (@gypsynkov) November 19, 2020
-Шампанское
-Массандра
-Стаканчики
-Перенос ЧМ по хоккею 2021 в Москву.
Все ингридиенты взболтать и выпить залпом. Ждать.
они столько времени решали брать алкоголь или нет, что теперь я понимаю почему в этой стране за 26 лет ничего нового не появилось. Эти люди должны картошку копать, а не управлять государством. Стыд, позор и отрицательный отбор— ничего нового ⬜🟥⬜ (@MishaRbc) November 19, 2020
Ну, вот Наталья Эйсмонт, вроде бы опытный человек, пресс-секретарь, а так опозориться на всю страну — не взять стаканчики...— Грустный Коленька (@sadmikalai) November 20, 2020
Наташка Эйсмонт так откровенно замгрывает с Басковым, что на месте ее мужа главы БТ я бы уже начал давать в эфир честные новости))— Андрей (@JustFray) November 19, 2020
Массандру брать?— кoстикoв из нижнего твитора (@w3c_user) November 19, 2020
Наташа Три Массандры— shrink soup (@_mineralka_) November 19, 2020
Братва дона Алессандро на районе или когда уже им дадут вино.— Максим Стефанович (@MaxStsefanovich) November 19, 2020
Массандра это же спецслужба? 🤔— Денис Васильков ♥️✊🏻✌🏻 (@vasilkov) November 19, 2020
ладно pic.twitter.com/J5DmdocdY3— кoстикoв из нижнего твитора (@w3c_user) November 19, 2020
мне кажется или она на Диму запала?— Та самая Вика (@vikki_wo) November 19, 2020
Слитый телефонный звонок Эйсмонт и перенос ЧМ по хоккею из Беларуси— Андрей (@JustFray) November 19, 2020
Make Thursday Great Again!!!
Натусик и Димон вдарили по Массандре и поехали в городишко ленточки срывать 🤡— кoстикoв из нижнего твитора (@w3c_user) November 19, 2020
Про что "резиновое" они там говорят я так и не понял— Серёжа (@Sergei0300) November 19, 2020
"Да какой вай-фай во дворце независимости" Эйсмонт— Eugeny Yushkevich (Эwenk) (@ewenk_yu) November 19, 2020
вся суть нашей страы
Так и представляю как Песков и Владислав Третьяк бегают по Москве с бухлом и в балаклавах за Навальным под прикрытием ОМОНа 🤭— кoстикoв из нижнего твитора (@w3c_user) November 19, 2020