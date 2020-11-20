Курс биткоина повторил рекорд декабря 2017 года 20.11.2020, 21:31

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Криптовалюта снова приближается к своему историческому максимуму.

Рыночный курс биткоина поднялся до $18,65 тыс., за сутки увеличившись на 2,4%. В последний раз монета стоила столько в декабре 2017 года. Чтобы обновить исторический максимум в $20 тыс., BTC остается подорожать еще на 7,5%, сообщает РБК.

С начала 2020 года первая криптовалюта подорожала на 158%, существенно обогнав ведущие фондовые индексы США по доходности. За аналогичный период Nasdaq вырос на 31%, S&P 500 — на 9%. В то же время BTC уступил акциям компании Илона Маска Tesla, которые с января подорожали на 430%.

Одну из причин подорожания биткоина назвал председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон. Он считает, что росту стоимости цифровой монеты помогало наличие недостатков у существующих платежных систем. Также Клейтон отметил, что криптовалюта имеет особенности, благодаря которым может считаться средством накопления или платежным механизмом.

Увеличению курса BTC могла помочь компания PayPal. В ноябре платежная система добавила поддержку Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Теперь американские пользователи могут покупать, продавать и хранить эти монеты, а также использовать их для оплаты в 26 млн торговых точек.

Ранее несколько аналитиков спрогнозировали возможное снижение цены биткоина до $12 тыс. Одной из причин такой коррекции может стать фиксация прибыли держателями криптовалюты. Также важное значение играет отсутствие уровней поддержки, которые могли бы препятствовать снижению курса актива.

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