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Светлана Алексиевич заявила, что не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти

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  • 21.11.2020, 8:08
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Светлана Алексиевич заявила, что не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти
Светлана Алексиевич

Узурпатор разрушает страну.

Светлана Алексиевич не будет возвращаться в Беларусь, пока Александр Лукашенко остается у власти. Об этом она заявила в интервью журналу Der Spiegel.

— То, что он делает, — это катастрофа. С момента фальсификации выборов в августе были арестованы 27 тысяч человек: ученые, профессора, нормальные люди, рабочие, студенты. Это касается всех слоев населения. Лукашенко разрушает страну, — сказала Алексиевич.

Писательница также рассказала о результатах лечения в Берлине.

— Я страдаю невралгией тройничного нерва, болевой синдром проявляется на лице. Но я снова могу говорить, нерв успокоился. У меня все хорошо, — пояснила Алексиевич.

Ранее Светлана Алексиевич говорила, что не планирует оставаться в эмиграции. Вместе с тем она призналась, что не чувствует себя в безопасности, потому что все ее единомышленники находятся в заключении или в вынужденной эмиграции.

— Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. Никто из нас еще недавно не мог в это поверить, — заявила писательница.

При этом она сказала, что верит в то, что в некоторой степени ее защищает положение нобелевского лауреата.

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