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Дмитрий Муратов: Пора менять старую резину

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  • 22.11.2020, 15:32
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Дмитрий Муратов: Пора менять старую резину
Дмитрий Муратов

Главный редактор легендарной «Новой газеты» поддержал белорусов.

Главный редактор легендарного российского издания «Новая газета» Дмитрий Муратов обратился к белорусам накануне воскресного Марша:

- Я помню революционные лозунги Беларуси десятилетней давности. Главных было два. Первый — «Пора менять старую резину!» Второй — «Спрячь бабушкин паспорт». Теперь можно оставить, не прятать бабушкин паспорт, пусть идет и голосует. Вы посмотрите каким потрясающим образом пожилые люди стали защищать своих молодых!

Беларусь показывает фантастическое общество, которое один за одного и против диктатуры. Бескровное свержение диктатуры — это уникальный человеческий эксперимент, на который вы пошли. Мы работаем вместе с вами. Мы прячем наших журналистов. С трудом их привозим и вывозим. Их избивают, но мы хотим рассказывать правду о вашем потрясающем народе. Жыве Беларусь! Хоккей будет свободным!

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