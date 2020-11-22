Дмитрий Муратов: Пора менять старую резину 1 22.11.2020, 15:32

1,259

Дмитрий Муратов

Главный редактор легендарной «Новой газеты» поддержал белорусов.

Главный редактор легендарного российского издания «Новая газета» Дмитрий Муратов обратился к белорусам накануне воскресного Марша:

- Я помню революционные лозунги Беларуси десятилетней давности. Главных было два. Первый — «Пора менять старую резину!» Второй — «Спрячь бабушкин паспорт». Теперь можно оставить, не прятать бабушкин паспорт, пусть идет и голосует. Вы посмотрите каким потрясающим образом пожилые люди стали защищать своих молодых!

Беларусь показывает фантастическое общество, которое один за одного и против диктатуры. Бескровное свержение диктатуры — это уникальный человеческий эксперимент, на который вы пошли. Мы работаем вместе с вами. Мы прячем наших журналистов. С трудом их привозим и вывозим. Их избивают, но мы хотим рассказывать правду о вашем потрясающем народе. Жыве Беларусь! Хоккей будет свободным!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».