Медики назвали самый полезный для сердца режим сна 22.11.2020, 22:33

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Врачи проанализировали данные почти полумиллиона человек.

Здоровый сон и сердечная недостаточность связаны. Анализу подвергли данные 408802 человек 37-73 лет, собранные за 2006-2010 годы. Оказалось, у взрослых с наиболее здоровым режимом сна риск сердечной недостаточности был на 42% ниже, независимо от других факторов риска, пишет healthinfo.ua.

Под здоровым сном подразумевается 7-8 часов сна, отсутствие бессонницы, храпа или чрезмерной дневной сонливости. И проблемы со сном могут играть роль в развитии сердечной недостаточности. Ученые зафиксировали 5221 случай сердечной недостаточности, развившейся на 10 лет наблюдений. У пострадавших от этого недуга анализировались качество сна и общий режим сна.

В итоге пациентов разбили на группы в зависимости от продолжительности сна: короткий (менее 7 часов в сутки), рекомендуемый (7-8 часов в день) и продолжительный (9 часов и более в сутки). Таким образом, наиболее здоровый режим сна давал снижение риска развития сердечной недостаточности на 42%. Получалось, риск снижался на 8% у "жаворонков", на 12% - у людей, спящих по 7-8 часов, на 17% - при отсутствии бессонницы и на 34% - при отсутствии дневной сонливости.

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