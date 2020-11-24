Reuters: Тайвань объявил о готовности защищать свой суверенитет от агрессии Китая 3 24.11.2020, 18:39

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Демократический остров будет увеличивать мощность военно-морского флота.

Лидер Тайваня Цай Инвэнь пообещала защищать суверенитет демократического острова строительством нового флота подводных лодок, что является ключевым проектом, который также поддержали Соединенные Штаты для противодействия агрессии со стороны Китая, сообщает агентство Reuters.

Демократический остров Тайвань, на который Китай претендует как на собственную территорию, годами работает над реконструкцией своих подводных военных сил, часть которых датируется Второй мировой войной, и значительно уступает по мощности флоту Китая.

На церемонии по случаю начала строительства нового подводного флота в южном портовом городе Гаосюн, лидер Тайваня назвала этот шаг "исторической вехой" для оборонных возможностей острова.

"Строительство демонстрирует решительную волю Тайваня в защите своего суверенитета. Подводные лодки являются важным оборудованием для развития возможностей военно-морского флота Тайваня и для сдерживания судов противника", - сказала Цай Инвэнь.

США активно поддерживают готовность Тайваня противостоять китайской агрессии. Китай в последнее время проводил активную военную деятельность вблизи Тайваня, демократический остров считает такие действия посягательством на собственный суверенитет.

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