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В американской пустыне обнаружили металлический монолит неизвестного происхождения

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  • 25.11.2020, 8:59
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В американской пустыне обнаружили металлический монолит неизвестного происхождения

Вначале его приняли за инопланетный артефакт.

Фанаты эпической киноленты «Космическая одиссея 2001 года» могут ликовать: на Земле нашли объект, похожий на показанные в фильме монолиты. Необычный металлический артефакт обнаружили сотрудники Департамента общественной безопасности штата Юта во время рутинного облета территорий, пишет naked-science.ru.

Впервые о находке сообщил местный телеканал KSL TV в субботу, 21 ноября, но широкую огласку новость получила только сейчас. Служба природных ресурсов штата (Utah Division of Wildlife Resource) заказала у Департамента общественной безопасности (Utah Department of Public Safety, UDPS) облет пустынных территорий вокруг города Солт-Лейк-Сити для подсчета поголовья диких толсторогих баранов. Экипаж вертолета рутинно выполнял задачу, когда внимание одного из биологов привлек странный объект в расщелине между скал.

Крупный металлический артефакт посреди безжизненных камней выглядел столь необычно, что было принято решение изучить его подробнее. Вертолет сделал круг в воздухе, чтобы осмотреть окрестности, а затем сел неподалеку. Трое сотрудников департамента с нескрываемым восторгом и любопытством направились к вертикально стоящему куску металла. По их словам, они шутили о внеземном происхождении находки:

«Если кто-нибудь из нас внезапно исчезнет [во время контакта], остальные должны немедленно бежать».

То, что издалека показалось настоящим инопланетным артефактом, при более пристальном взгляде все же походило скорее на некий арт-объект. Металлическая конструкция хоть и выглядела странно, но все же была однозначно рукотворной. На некоторых фото отчетливо видны зашлифованные места крепежных элементов — болтов с потайной головкой или заклепок. Высота «монолита» составляет около 10-12 футов (3-3,65 метра), в сечении он треугольный.

Надо отдать должное смелости (или безрассудству) биологов и офицеров американских госслужб — они активно фотографировались на фоне и в обнимку с находкой. На одном из фото они даже забираются наверх «монолита», что хорошо показывает его высоту. В любом случае, после импровизированной фотосессии и доклада о необычном артефакте экипаж продолжил свою миссию.

Точное местонахождение артефакта не раскрывают. Сделано это, по словам сотрудников UDPS, чтобы зеваки не убились по пути к «монолиту» — слишком уж пересеченная там местность. О том, будут ли проводить расследование происхождения загадочной металлической конструкции, также не сообщают.

Обнаружившие «монолит» отмечают, что вокруг не было замечено следов монтажа или транспортировки конструкции. Как давно он там находится — непонятно. Среди предположений о его природе высказывались самые дикие: от инопланетян до заброшенных инструментов NASA. Но самая вероятная версия гласит, что это чей-то оригинальный художественный проект.

Артефакт сразу получил прозвище «монолит» из-за своего внешнего сходства с инопланетными объектами из фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Основой его сюжета стал рассказ Артура Кларка «Часовой», кроме того, писатель активно участвовал в создании сценария. Во вселенной кинокартины некая внеземная цивилизация оставляет для менее развитых рас монолиты. Эти объекты сделаны из неизвестного материала, который не поддается никаким воздействиям, а при контакте с потенциально разумным существом они резко повышают его интеллектуальные способности.

В начале фильма показаны австралопитеки, которые находят первый монолит и таким образом получают навык использования инструментов. Второй монолит в недалеком будущем обнаруживают астрогеологи на Луне, а третий — на орбите Юпитера. Правда, в отличие от фантастических артефактов, найденный в Юте имеет форму треугольной призмы, а не прямоугольного параллелепипеда.

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