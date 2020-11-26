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Политолог: Лукашенко узурпировал власть и по белорусским законам должен быть арестован

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  • 26.11.2020, 23:08
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Политолог: Лукашенко узурпировал власть и по белорусским законам должен быть арестован
Дмитрий Болкунец
Фото: DELFI

Подпись Таракана под любым документом ничего не стоит.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» отметил несколько особенностей визита Сергея Лаврова в Минск. По его мнению, российский министр, прилюдно передав Лукашенко привет от Владимира Путина, явно намекал на некие договоренности и необходимость их соблюдения в контексте тех трансформаций, которые были обговорены в Сочи.

«Лукашенко ничего в этом плане не делает, – добавил он. – И многие обратили внимание на его каменное выражение лица, когда он выслушивал это. Лавров смог подобрать слова и выражения, чтобы донести до своего оппонента в публичном пространстве те слова и мысли, которые важны не только для Лукашенко, но и для белорусского общества и части политического класса, которые пристально наблюдают за текущими процессами».

Кроме того, Дмитрий Болкунец считает, что Лавров в закрытом режиме обсудил с Лукашенко те риски, которые возникли сейчас в связи с санкционным пакетом Евросоюза, и аналогичными мерами, готовящимися в США. По оценке политолога, этот вопрос был одним из ключевых во время визита. «Другой важный аспект заключается в том, что Лавров приехал в Минск без денег, а Лукашенко ждет от Москвы прежде всего их», – констатировал он.

Заявление Светланы Тихановской Дмитрий Болкунец назвал «абсолютно корректным». С его точки зрения, лидер оппозиции совершенно права с учетом того, что Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах своего народа.

«Теперь его подпись под любым документом ничего не стоит. Лукашенко узурпировал власть и по белорусским законам может быть арестован. Он насильно удерживает власть в стране, опираясь на силовиков. В Беларуси уже принято считать, что в оппозиции к гражданам находится сам Лукашенко, а не Тихановская и другие лица».

Как кажется политологу, в таких условиях у Москвы нет возможности решать задачи по углублению интеграции двух стран во всех сферах, так или иначе затрагивающих суверенитет страны. В противном случае Дмитрий Болкунец не исключил, что в Беларуси могут начаться массовые антироссийские волнения.

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