Куба встречает Пасху в темноте 10 5.04.2026, 11:34

Фото: Getty Images

Религиозные общины становятся центрами выражения недовольства.

Куба вступает в пасхальную неделю на фоне глубокого энергетического кризиса и усиления социального напряжения. Массовые отключения электроэнергии, которые в последние месяцы не раз оставляли без света почти весь остров, стали символом системных проблем страны, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Дефицит энергии связан с изношенной инфраструктурой и нехваткой топлива, усугубленной изменениями во внешнеполитической ситуации. Сокращение поставок нефти, ранее поступавшей из Венесуэлы, усилило перебои с электричеством, что напрямую влияет на повседневную жизнь кубинцев.

На этом фоне религиозные общины становятся центрами общественной активности и выражения недовольства. Во время пасхальных служб многие верующие вынуждены молиться при свечах — не только по традиции, но и из-за отсутствия электричества.

Некоторые представители духовенства открыто выступают против ситуации в стране. Священник Альберто Рейес Пиас стал известен после того, как начал звонить в церковные колокола в знак протеста против отключений света, называя их символом утраты прав и свобод. Впоследствии он был задержан, как и ряд других религиозных деятелей.

Правозащитники отмечают усиление давления на активистов, включая представителей церкви. Недавние задержания протестантского пастора и его сына также рассматриваются как часть более широкой кампании по ограничению гражданских свобод.

Несмотря на это, в обществе усиливается запрос на перемены. В стране растет роль религиозных и общественных инициатив, оказывающих поддержку населению в условиях экономических трудностей.

Ситуация на Кубе напряженная, а энергетический кризис и социальное недовольство продолжают усиливать давление на власти, особенно в символически важный период религиозных праздников.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com