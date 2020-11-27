Узурпатору действительно пришел конец 7 Александр Немец, kasparov.ru

27.11.2020, 9:21

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Администрация Байдена готовит удар по режиму в Беларуси?

На постсоветском пространстве начался демонтаж старой системы.

Не стану скрывать — эта статья является развитием и продолжением моей предыдущей статьи "Новый цикл".

Для начала рассмотрим ближайшие политические перспективы Америки. Есть ли серьезные факторы, способные помешать приходу к власти 20 января 2021 года избранного президента Джо Байдена? С точки зрения экспертов, нет.

В последнем выпуске авторитетного лондонского еженедельника The Economist (21.11.20) вся американская выборная тематика сведена к минимуму (сколько можно!). Лишь две небольших статьи ("Искусство проигрывать" и "(Трамповский) Белый Дом движется к горькому концу; отказ Трампа сдаться вредит Америке") описывают довольно жалкие попытки Трампа любой ценой удержаться у власти.

Более того, фондовая биржа и финансовая система Америки в целом по сути уже отказались от Трампа. Ярким доказательством этого является серьезный рост главных биржевых показателей на этой неделе. "Доу Джонс" 24 ноября, впервые в истории, превысил уровень 30 000! Разумеется, главным фактором биржевого роста является перспектива успешной вакцинации и, следовательно, окончания эпидемии. Но если бы существовала хоть небольшая угроза политической нестабильности, то и биржевого роста бы не было.

Словом, Джо Байден будет президентом Америки, и трамписты — внутри и вне Америки — должны с этим смириться. Какую же политику будет проводить Джо Байден в отношении Беларуси, Украины и России? Не могу удержаться от злословия: многие миллионы российских кретинов уже много лет мечтают о "втором пришествии Дядюшки Джо (Сталина)". Их желание, похоже, исполнилось: дядюшка Джо, только другой, скоро встанет у границ России. Только, боюсь, что радости российским кретинам это не доставит.

Российские СМИ — правительственные и "системно оппозиционные" — шипят и плюются. А вот серьезные украинские и белорусские интернет-сайты открыто говорят о своих ожиданиях. Оказывается, еще в ходе предвыборной борьбы Джо Байден очень жестко высказался о Лукашеску и одновременно проехался по Трампу: "Почему он никак не реагирует на дикие события в Беларуси?"

Мы ведь знаем, что к чему: до самого последнего момента Трамп сохранял, мягко говоря, лояльность Путину и его сателлитам.

Более конкретно, для оппозиционных сайтов Беларуси и Украины очень обнадеживающим фактом стало назначение Энтони Блинкена на пост госсекретаря в будущей Администрации Байдена. Того самого Энтони Блинкена, который занимал высокий пост в Госдепе еще при Обаме и стал "реальным архитектором" системы американских санкций в отношении РФ сразу после начала российской агрессии в Украине в 2014 году.

Блинкен уже сделал несколько серьезных заявлений о приоритетах новой внешней политики Америки. Из них легко понять, что теперь ни Путину, ни Лукашеску, ни всякой промосковской пакости в Украине ни на что хорошее рассчитывать не приходится.

Еще более значимы заявления самого Байдена, например: "Америка возвращается и снова сидит во главе стола!" Это означает переход от трамповского изоляционизма к дотрамповскому "интернационализму". Но ведь интернационализм интернационализму рознь!

Трамп много раз говорил, начиная с 2016 года: "С Россией надо дружить", а также — "Путин хороший парень" — и действовал соответственно. Антипутинские санкции при Трампе выхолащивались и серьезного вреда Кремлю не наносили. (Настоящая проверка связей Трампа с Путиным еще впереди).

Для Байдена такое невозможно. Байден много раз заявлял, что не признает ни аннексии Крыма, ни "независимости" Абхазии и Южной Осетии. Как утверждают оппозиционные белорусские сайты, Байден даже заявлял (не знаю когда) о своем желании "сломать хребет путинскому режиму". Да, Байден искренне рассматривает Россию в качестве главной угрозы Америке. Сомнений тут нет.

Так с чего — или, точнее, с кого — начнет Байден действия против Москвы и ее сателлитов?

По мнению экспертов, реальные, более того, разрушительные действия администрация Байдена предпримет в первую очередь против Лукашеску. Этот "плод" уже созрел и сравнительно легко может быть сорван с "путинской ветки". Причем падение Лукашеску нанесет очень серьезный ущерб всей путинской системе.

Что конкретно будет сделано? Это несложно предсказать. Во-первых, Байден наладит эффективное сотрудничество — в отношении Беларуси — с лидерами Франции, Германии, Великобритании и с руководством ЕС. Во-вторых, будет оказана действительно серьезная финансовая помощь белорусской оппозиции.

Вот тогда Лукашеску действительно конец, и первый этап разрушения путинской системы будет успешно осуществлен.

Александр Немец, kasparov.ru

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