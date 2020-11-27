Европарламент наказывает узурпатора 5 27.11.2020, 12:11

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Что предусматривают санкции за убийство Романа Бондаренко?

События в Беларуси стали, возможно, самой обсуждаемой внешнеполитической темой в Европарламенте во второй половине 2020 года. 26 ноября евродепутаты провели дебаты о "продолжающихся нарушениях прав человека в Беларуси, в частности, убийстве Романа Бондаренко". Во второй половине дня они приняли соответствующую резолюцию, за которую проголосовали 613 евродепутатов. 41 - высказался против, еще 35 - воздержались, сообщает dw.com.

Резолюция Европарламента об убийстве Бондаренко

31-летнего активиста Романа Бондаренко избили неизвестные в масках 11 ноября во дворе его дома в Минске. Этот двор протестующие называют "двором перемен". Бондаренко доставили в больницу, где он умер на следующий день от полученных травм.

В резолюции депутаты Европарламента резко осудили "убийство Романа Бондаренко" и выразили соболезнования его семье, а также всем семьям, потерявшим своих близких "в результате репрессий, совершаемых режимом Лукашенко". В Европарламенте добавили, что, по имеющимся данным, люди в масках, избившие Бондаренко, "тесно связаны с режимом Лукашенко". Активиста продолжили бить и после задержания - из двора его забрала милиция и только два часа спустя доставила в больницу, отмечается в резолюции.

"Власти (Беларуси. - Ред.) пытаются переложить ответственность, утверждая, что Бондаренко побили "обеспокоенные граждане", и преследуя доктора и журналиста, раскрывших информацию (о Бондаренко. - Ред.)", - отметили в Европарламенте. Как известно, в Следственном комитете Беларуси утверждают, что Бондаренко получил травмы в результате "драки между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими". Речь идет о бело-красно-белых лентах и флагах, из-за которых "двор перемен" и стал знаменит.

Александр Лукашенко заявил, что Бондаренко был пьян. Но журналистка издания tut.by Катерина Борисенко опубликовала полученные от врача Артема Сорокина медицинские отчеты о том, что в крови Бондаренко алкоголя не обнаружили. После чего Борисенко и Сорокина задержали. Европарламент призвал Минск освободить их и всех остальных политических заключенных.

Меры ЕС в отношении режима Лукашенко - недостаточны

В резолюции депутаты Европарламента призывают власти Беларуси "прекратить все формы насилия, жестокого обращения, насилия по гендерному признаку и пытки против граждан Беларуси", а также освободить всех задержанных по политическим мотивам. По данным Европарламента, сейчас в Беларуси более 125 политзаключенных, а всего, начиная с мая, было задержано более 25 тысяч белорусов за протесты против Лукашенко.

Европарламент также призвал ЕС поддержать международное расследование "преступлений режима Лукашенко" . В поддержку ему, по мнению евродепутатов, следует создать международный центр по сбору доказательств. В резолюции отмечается, что и сам Европарламент должен снарядить миссию по сбору фактов о нарушении прав человека.

"Меры, принятые до сих пор Евросоюзом и его государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны", - к такому выводу пришел Европарламент в резолюции. Он призвал ЕС принять третий пакет санкций, который будет включать также белорусские компании и олигархов. Совет ЕС неделей ранее решил начать подготовку таких новых мер. Еще одна мера, к которой призвали евродепутаты - принять режим санкций за нарушения прав человека.

Новые санкции за убийство Бондаренко

"Режим Лукашенко применяет к народу Беларуси то, что мы должны называть внутренним терроризмом. Шесть человек убиты, включая Романа Бондаренко", - заявил во время дебатов литовский евродепутат Андрюс Кубилюс, представлявший позицию крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП). В резолюции перечислили и других пять белорусов, погибших во время протестов: Александр Тарайковский, Константин Шишмаков, Артем Поруков, Александр Вихор и Геннадий Шутов.

"Он умер молодым. Роману был 31 год. И он никогда не увидит Беларусь свободной и независимой. Он - лишь последняя жертва режима Лукашенко", - отметил председатель делегации Европарламента по отношениям с Беларусью социал-демократ Роберт Бедронь. "У меня сложилось впечатление, что ЕС демонстрирует много слов, но мало дел", - добавил он.

"Роман - не первая жертва режима Лукашенко, которая была жестоко убита, но наша ответственность - позаботиться, чтобы это была последняя жертва", - заявила германский евродепутат от "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon).

Как ЕС может помочь Беларуси

Евродепутаты сразу от нескольких фракций, в частности ЕНП, социал-демократов и "зеленых" выразили мнение, что введенные Евросоюзом санкции против 55 белорусских чиновников оказались неэффективными. Поляк Анджей Халицкий от ЕНП призвал расширить список до сотен и даже тысяч, в первую очередь за счет бойцов ОМОНа.

Другие евродепутаты призывали к экономическим мерам. Фон Крамон предложила ввести секторальные санкции в отношении "энергетического и химического секторов". Как известно, продукция химической и нефтеперерабатывающей промышленности составляет значительную часть белорусского экспорта в ЕС. А Кубилюс предложил ограничить доступ Беларуси к системе банковских переводов SWIFT.

По мнению литовца, Евросоюзу также следует дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что если он будет продолжать поддерживать режим Лукашенко, то дополнительные санкции могут быть введены и в отношении России. Впрочем, не все согласны с ним. "Ключ к решению проблемы держат в Москве. Мы должны привлечь к европейским дипломатическим усилиям Путина, являющегося единственной внешней силой, которая может повлиять на судьбу Беларуси", - уверен евродепутат от либеральной фракции "Обновить Европу" Шарль Гёренс из Люксембурга.

Немец от фракции "левых" Хельмут Шольц (Helmut Scholz) добавил, что хотя у протестующих могут быть различные взгляды на ЕС и на Россию, но их всех объединяет понимание, что "без свободы мнения и участия всех граждан в политических решениях у Беларуси нет будущего".

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