закрыть
27 ноября 2020, пятница, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Европарламент наказывает узурпатора

5
  • 27.11.2020, 12:11
  • 8,342
Европарламент наказывает узурпатора

Что предусматривают санкции за убийство Романа Бондаренко?

События в Беларуси стали, возможно, самой обсуждаемой внешнеполитической темой в Европарламенте во второй половине 2020 года. 26 ноября евродепутаты провели дебаты о "продолжающихся нарушениях прав человека в Беларуси, в частности, убийстве Романа Бондаренко". Во второй половине дня они приняли соответствующую резолюцию, за которую проголосовали 613 евродепутатов. 41 - высказался против, еще 35 - воздержались, сообщает dw.com.

Резолюция Европарламента об убийстве Бондаренко

31-летнего активиста Романа Бондаренко избили неизвестные в масках 11 ноября во дворе его дома в Минске. Этот двор протестующие называют "двором перемен". Бондаренко доставили в больницу, где он умер на следующий день от полученных травм.

В резолюции депутаты Европарламента резко осудили "убийство Романа Бондаренко" и выразили соболезнования его семье, а также всем семьям, потерявшим своих близких "в результате репрессий, совершаемых режимом Лукашенко". В Европарламенте добавили, что, по имеющимся данным, люди в масках, избившие Бондаренко, "тесно связаны с режимом Лукашенко". Активиста продолжили бить и после задержания - из двора его забрала милиция и только два часа спустя доставила в больницу, отмечается в резолюции.

"Власти (Беларуси. - Ред.) пытаются переложить ответственность, утверждая, что Бондаренко побили "обеспокоенные граждане", и преследуя доктора и журналиста, раскрывших информацию (о Бондаренко. - Ред.)", - отметили в Европарламенте. Как известно, в Следственном комитете Беларуси утверждают, что Бондаренко получил травмы в результате "драки между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими". Речь идет о бело-красно-белых лентах и флагах, из-за которых "двор перемен" и стал знаменит.

Александр Лукашенко заявил, что Бондаренко был пьян. Но журналистка издания tut.by Катерина Борисенко опубликовала полученные от врача Артема Сорокина медицинские отчеты о том, что в крови Бондаренко алкоголя не обнаружили. После чего Борисенко и Сорокина задержали. Европарламент призвал Минск освободить их и всех остальных политических заключенных.

Меры ЕС в отношении режима Лукашенко - недостаточны

В резолюции депутаты Европарламента призывают власти Беларуси "прекратить все формы насилия, жестокого обращения, насилия по гендерному признаку и пытки против граждан Беларуси", а также освободить всех задержанных по политическим мотивам. По данным Европарламента, сейчас в Беларуси более 125 политзаключенных, а всего, начиная с мая, было задержано более 25 тысяч белорусов за протесты против Лукашенко.

Европарламент также призвал ЕС поддержать международное расследование "преступлений режима Лукашенко" . В поддержку ему, по мнению евродепутатов, следует создать международный центр по сбору доказательств. В резолюции отмечается, что и сам Европарламент должен снарядить миссию по сбору фактов о нарушении прав человека.

"Меры, принятые до сих пор Евросоюзом и его государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны", - к такому выводу пришел Европарламент в резолюции. Он призвал ЕС принять третий пакет санкций, который будет включать также белорусские компании и олигархов. Совет ЕС неделей ранее решил начать подготовку таких новых мер. Еще одна мера, к которой призвали евродепутаты - принять режим санкций за нарушения прав человека.

Новые санкции за убийство Бондаренко

"Режим Лукашенко применяет к народу Беларуси то, что мы должны называть внутренним терроризмом. Шесть человек убиты, включая Романа Бондаренко", - заявил во время дебатов литовский евродепутат Андрюс Кубилюс, представлявший позицию крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП). В резолюции перечислили и других пять белорусов, погибших во время протестов: Александр Тарайковский, Константин Шишмаков, Артем Поруков, Александр Вихор и Геннадий Шутов.

"Он умер молодым. Роману был 31 год. И он никогда не увидит Беларусь свободной и независимой. Он - лишь последняя жертва режима Лукашенко", - отметил председатель делегации Европарламента по отношениям с Беларусью социал-демократ Роберт Бедронь. "У меня сложилось впечатление, что ЕС демонстрирует много слов, но мало дел", - добавил он.

"Роман - не первая жертва режима Лукашенко, которая была жестоко убита, но наша ответственность - позаботиться, чтобы это была последняя жертва", - заявила германский евродепутат от "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon).

Как ЕС может помочь Беларуси

Евродепутаты сразу от нескольких фракций, в частности ЕНП, социал-демократов и "зеленых" выразили мнение, что введенные Евросоюзом санкции против 55 белорусских чиновников оказались неэффективными. Поляк Анджей Халицкий от ЕНП призвал расширить список до сотен и даже тысяч, в первую очередь за счет бойцов ОМОНа.

Другие евродепутаты призывали к экономическим мерам. Фон Крамон предложила ввести секторальные санкции в отношении "энергетического и химического секторов". Как известно, продукция химической и нефтеперерабатывающей промышленности составляет значительную часть белорусского экспорта в ЕС. А Кубилюс предложил ограничить доступ Беларуси к системе банковских переводов SWIFT.

По мнению литовца, Евросоюзу также следует дать понять президенту РФ Владимиру Путину, что если он будет продолжать поддерживать режим Лукашенко, то дополнительные санкции могут быть введены и в отношении России. Впрочем, не все согласны с ним. "Ключ к решению проблемы держат в Москве. Мы должны привлечь к европейским дипломатическим усилиям Путина, являющегося единственной внешней силой, которая может повлиять на судьбу Беларуси", - уверен евродепутат от либеральной фракции "Обновить Европу" Шарль Гёренс из Люксембурга.

Немец от фракции "левых" Хельмут Шольц (Helmut Scholz) добавил, что хотя у протестующих могут быть различные взгляды на ЕС и на Россию, но их всех объединяет понимание, что "без свободы мнения и участия всех граждан в политических решениях у Беларуси нет будущего".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина