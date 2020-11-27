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В Сеть слили новые свидетельства преступлений лукашистов

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  • 27.11.2020, 14:14
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В Сеть слили новые свидетельства преступлений лукашистов

Ценные материалы для грядущего трибунала.

В телеграм-канале By_Pol появилась ссылка на ролик, смонтированный из записей с нательных камер силовиков, сделанных этой осенью: там можно наблюдать обращение с задержанными в автозаке, разгон толпы протестующих возле Центрального РУВД Минска и задержания на проспекте Независимости. Каким образом эти записи попали в широкий доступ, неизвестно.

Первое видео снято в автозаке. Дату съемки сложно определить, но все происходит не раньше октября — все задержанные люди в теплой одежде. В салоне находятся 7−10 силовиков. В автозак приводят все новых и новых задержанных мужчин, в итоге их там оказывается больше десятка. Большинство стоят на коленях на полу. Между собой про одного из задержанных силовики говорят, что у него бинты на руках и он ходил с флагштоком-удочкой.

Затем приводят мужчину, который, судя по голосу, уже пострадал. Он эмоционально спрашивает: «Зачем меня ломать, я же ничего не делаю?» Его бьют дубинкой двое силовиков — тот стонет и говорит, что ему больно. В следующем отрывке автозак уже едет, а один из сотрудников правоохранительных органов начинает «беседовать» с избитым задержанным. Когда тот опускает глаза, сотрудник с помощью дубинки поднимает его голову, говоря при этом несколько раз: «Нормально было прыгать?» Когда тот уточняет, куда прыгать, омоновец задает вопрос: «Куда ты прыгал? А чего руки завязаны и краской политы?» Дальше в течение поездки силовик продолжает «общаться» с задержанным, несколько раз бьет его по голове и лицу, а его коллеги изучают содержимое телефонов других мужчин, угодивших в автозак.

Второе видео, судя по ракурсу, снято нагрудной камерой одного из сотрудников милиции в районе столичного Центрального РУВД. На нем есть дата — 25 октября. Тогда, судя по заявлениям представителей МВД, на здание было совершено нападение со стороны протестующих.

Можно наблюдать, как из колонны протестующих в сторону милиции светят мощные лазерные указки, однако открытого противостояния не наблюдается. Отрывки из этого или подобных видео использовали правоохранительные органы в сюжетах о событиях того дня: силовики бросают светошумовые гранаты и начинают двигаться в сторону протестующих, также слышны звуки, похожие на выстрелы. Когда они приближаются к людям, слышны требования лечь.

Третье видео снято 1 ноября после 14 часов (это можно понять по плашке с датой и временем в нижнем правом углу). Запись сделана между станциями метро «Московская» и «Восток», в кадр попадает здание Национальной библиотеки. Именно в этом районе в этот день сообщалось о задержаниях. В то воскресенье протестующие пытались дойти маршем до Куропат. Сотрудники ОМОНа находятся в машине милиции (в руках у одного можно увидеть предмет, похожий на перцовый баллончик), за рулем человек в форме ДПС.

Машина пытается догнать протестующих, люди согласовывают свои действия по рации. Затем машина останавливается, силовики выбегают из нее и помогают поймать разбегающихся людей. Они жестко задерживают парня, сажают его в салон машины, осыпая при этом бранью — тот стонет от боли. Телефон у парня забрали, грубо спрашивают, что в рюкзаке. Примечательно, что задержанный вежливо просит у сотрудника милиции: «Позвольте, я сниму».

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