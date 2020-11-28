А был ли «мальчик»? 57 28.11.2020, 10:50

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Реакция врачей на бредни Таракана – бесценна.

Вчера «доктор всея Беларуси» Лукашенко приехал в 6-ю Городскую клиническую больницу Минска, чтобы узнать, как там лечат людей от коронавируса, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Заходил якобы в красную зону, но давайтер разбираться, была ли она?

1. При входе никакого шлюза на видео не видно. Так не может быть в больницах.

2. Вместо полноценного костюма у Лукашенко – белый халат. Помнится, Путин выглядел чуть-чуть по-другому.

3. Респиратор на бороде, как у продавцов на Комаровке.

4. Щиток несет доктор. Настойчиво предлагает все же его применить по назначению, но Лукашенко делает вид, что предлагают не ему.

5. Перчатки взял, но не надел. Зачем? Психоз же…

6. Респиратор в итоге нацепил. Но постоянно трогал его руками. Как и «доктор» рядом.

7. Этот «доктор» вообще странный. Нет пометок на СИЗе, в «красную» зону заходил без маски и щитка. Он точно из 6ГКБ? У него, кстати, СИЗ с синей лейбой на груди. Такой же – только у Эйсмонт.

8. Пациенты в пронпозиции. Один без маски. Рука Лукашенко зачем-то лежит у него на спине. В руке – перчатки. Так и проносил всю дорого, ни разу не надев.

Короче, великой российской вакциной, от которой больше мрут, чем лечатся, это не объяснить. Только дешевая постановка.

Тем более зная, что Лукашенко всего боится как огня, сложно поверить, что он отважился вот в таком виде заглянуть туда, где люди умирают один за одним. Еще ранее канал «Шпиц Первого» рассказывал о том, как Эйсмонт придумала разводняк с тем, что Лукашенко переболел. Тогда этому поверил примерно никто.

Сейчас очень похоже, что никакой красной зоны тоже не было. Опять Натуля пыталась сделать постановку согласно своему образованию в Академии искусств и ничего не вышло? Не привыкать. Ждем еще новых секретных переговоров Ника и Майка. А то в больнице по бумажке читал. Не успели озвучить? Или перевести пассаж про «идеологическую основу»? Поговаривают, что переводчики, которые знали эти штампы, уже не при делах.

Ну и наши более старшие товарищи Ник и Майк из КГБ (или откуда они там?) могли бы работать более качественно и не выдавать материалы прессы за перехват секретных переговоров. Даже до уровня инсайдов пока не дошли. Коллеги, не позорьтесь, пожалуйста.

Реакция врачей на эти бредни Лукашенко – бесценна. Спектр эмоций от смеха до жалости. Тут точно маски эмоций не скрывают.

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