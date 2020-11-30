Белорусские города вливаются в протест 1 Александр Куратев

30.11.2020, 10:54

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Что мы имеем на настоящий момент?

В Беларуси наступил промежуточный период, в ходе которого должен сформироваться алгоритм перемещения старого властного обоза на исторические задворки и обозначится приход локомотива с более современным движителем. Что мы имеем на настоящий момент?

"Те зверства и насилие, которые демонстрирует нынешняя власть в Беларуси, просто ужасны и сопоставимы только с фашистским режимом в Германии 1930-х годов", — заявил глава юридической комиссии правозащитного общественного объединения "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) Гарри Погоняйло, выступая 16 октября в Европарламенте в ходе обсуждения ситуации в Беларуси.

Сейчас этим заключениям уже никого не удивишь, но наверняка будут и новые выводы по ситуации, сложившейся после августовских выборов.

Протестное движение, до определенной поры, можно было определить, как ламинарное. Термин заимствован из гидродинамики – означает сложное течение без резких всплесков, пульсаций. Оно таким и было – подчеркнуто корректным, мирным, со строгим соблюдением всех норм общественного поведения, присущим такого рода событиям и разрешенным Конституцией страны.

Власть полностью и беспардонно нарушила этот кодекс общественного согласия, что и подтверждает заявление известного юриста и правозащитника.

И протест перестал быть ламинарным. Что же сделало его турбулентным, с интенсивным перемешиванием потоков, пульсацией скоростей и давлений? Практика подавлений.

Интересная особенность: практически каждую неделю узурпатор собирает совещание узкого круга лиц и объявляет очередного ответственного генерала за наведения "порядка" в столице. И провластные СМИ, и пропагаднейские бригады в содружестве с тролль-компаниями соседней страны с удовольствием объявляют от снижении протестной активности и полном урегулировании ситуации. И так в течение недели. А каждое воскресенье начинается с движения колонн военной техники в сторону города, занятие силами ОМОН и прикомандированными бойцами позиций в центре города, прекращение работы метро и подавления Интернета.

И что? Да ничего! Протестующие граждане организуются, собираются в небольшие группы и двигаются только им известными путями на городские магистрали. Где соединяются в колонны, бороться с которыми куда сложнее, чем с отдельными группами. Начинается разгон с применением средств подавления, преследованием и арестами участников манифестаций. В конце дня правозащитники подводят итоги "наведения порядка", исчисляемые десятками арестованных.

Бьют всех – и правых, и виноватых. Бессмысленно и беспощадно. Только что прочел, как парочку совершенно лояльных режиму граждан, имевших неосторожность выйти в универмаг "Беларусь" за хозяйственными покупками, отлупили омоновцы. А главу семейства еще и загрузили в автозак. Заклинания в верности не помогли.

А в понедельник выходят бабушки и дедушки против насилия и за свободу для своих детей и внуков.

В чем турбулентность, спросите вы – да в том, что новый протест ушел от централизации и перешел к тактике выходов с улиц и дворов, конспирируя свои намерения. Бороться с ними стало совсем трудно, ибо свои закоулки местные жители знают гораздо лучше приезжих карателей. Волей-неволей вспоминается практика и народовольцев, и левых эсеров, и большевиков. А улиц сколько с названиями известнейших подпольщиков и даже, упаси господи, откровенных террористов.

Знаменитое высказывание Сунь-Цзы гласит: "Если долго сидеть на берегу реки,

то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага". Но при этом течение реки должно быть спокойным. В противном случае мимо с подходящей скоростью пронесется пена.

Лозунг "Поднимайтесь города, в Беларусь пришла беда", уже созрел и овладел массами. Города сейчас по мере сил вливаются в протест. Это уже может создать революционную ситуацию. Если власть придержащие не одумаются.

Аркадий Куратев, "Фейсбук"

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