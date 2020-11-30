НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе 30.11.2020, 18:25

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Такие планы стали ответом на усиление российской военной группировки в Крыму.

НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в понедельник, 30 ноября, сообщает korrespondent.net.

Решение было принято в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму. Также этот вопрос обсудят 2 декабря с главами МИД Украины и Грузии.

«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами - Украиной и Грузией, - что мы сделаем в среду с их министрами», - сказал Столтенберг.

«Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе - Грузией и Украиной, - а также тремя странами НАТО - Турцией, Болгарией и Румынией. НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно у нас там были морские учения, мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием», - добавил генсек НАТО.

Напомним, что ранее в НАТО заявили об усилении военного присутствия России. Россия разворачивает новые силы и вооружения от Крайнего Севера до Ливии и Сирии, отметил Йенс Столтенберг.

Также сообщалось, что НАТО готовит для Грузии План действий для членства. В штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие о том, что Грузия имеет основания получить ПДЧ, сообщают СМИ.

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