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1 декабря в Беларуси будет до +2 градусов

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  • 30.11.2020, 18:34
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1 декабря в Беларуси будет до +2 градусов

Во вторник будет облачно с прояснениями.

Туман и гололед ожидаются местами по Беларуси 1 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем будет без существенных осадков. Местами ожидаются слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется южный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2.

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