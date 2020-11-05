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Мастер Минского метрополитена присоединился к стачке

  • 5.11.2020, 8:56
Мастер Минского метрополитена присоединился к стачке
Дмитрий Ленкевич

Дмитрий Ленкевич требует новых выборов президента.

Мастер Минского метрополитена присоединился к стачке, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

Ленкевич Дмитрий Александрович требует новых честных выборов президента и свободу всем политзаключенным.

Напомним, что после истечения срока Народного ультиматума Лукашенко в Беларуси с 26 октября началась забастовка, к которой присоединяются все новые люди и коллективы.

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