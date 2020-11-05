Мастер Минского метрополитена присоединился к стачке 5.11.2020, 8:56

Дмитрий Ленкевич

Дмитрий Ленкевич требует новых выборов президента.

Мастер Минского метрополитена присоединился к стачке, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

Ленкевич Дмитрий Александрович требует новых честных выборов президента и свободу всем политзаключенным.

Напомним, что после истечения срока Народного ультиматума Лукашенко в Беларуси с 26 октября началась забастовка, к которой присоединяются все новые люди и коллективы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».