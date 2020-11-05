Бизнес-центр «Пушкинский» — властям: Собирайте чемоданы 5.11.2020, 10:00

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Сотрудники бизнес-центра выходят на акции протеста каждый день.

Бизнес-центр «Пушкинский» передал карателям, которые пытаются их поймать, и шатаются вокруг их офиса, что ничего у них не выйдет, и пора собирать чемодан, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«А всем свободным белорусам - привет! Боремся за свободу вместе! Нас не остановить! Жыве Беларусь!», - говорится в послании сотрудников бизнес-центра, которые выходят на акции протеста каждый день.

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