Движение судов через Ормузский пролив начало восстанавливаться 30.06.2026, 3:00

Все больше судов выбирают маршрут у побережья Омана, обходя коридоры, которые пытается контролировать Тегеран.

Морское судоходство через Ормузский пролив заметно активизировалось за последние 36 часов. Движение судов оживилось после нескольких дней обмена ударами между вооруженными силами США и Ирана. Как сообщил американский чиновник, после столкновений в акватории Вашингтон и Тегеран «на данный момент отступили», сообщает CNN.

Данные автоматических идентификационных систем (AIS) зафиксировали выход из Персидского залива нескольких крупных танкеров, которые двигались по южному маршруту недалеко от оманского побережья. Среди них — частично загруженный нефтехимический танкер Vaughan, следующий в порт Фуджейра в ОАЭ, загруженный нефтевоз Das, а также греческое судно Nissos Heraclea, которое три дня назад вышло из иракского порта Басра.

Кроме того, по данным аналитической компании Kpler, в залив вошли три контейнеровоза — это первые коммерческие суда крупных морских перевозчиков с начала конфликта.

Тегеран продолжает настаивать на том, что суда обязаны получать разрешение на проход по коридорам, определенным иранской стороной. В частности, иранское государственное телевидение сообщило об очередном предупреждении со стороны ВМС Ирана, которые требуют от экипажей проходить исключительно к югу от острова Ларак, расположенного вблизи иранского побережья. Некоторые суда до сих пор соблюдают эти требования — так, в понедельник этим маршрутом воспользовался балкер Star Kamila. Однако все большее количество судов выбирает более безопасный путь у берегов Омана, что угрожает потерей контроля Ирана над судоходством в проливе.

По информации компании Windward, специализирующейся на морской разведке, в воскресенье через Ормузский пролив было осуществлено в общей сложности 42 транзита, из которых 28 судов направлялись внутрь залива, а 14 — наружу.

Входящий поток включал конвой из пяти судов, двигавшихся через южный оманский коридор, в составе которого находился сверхкрупный нефтяной танкер типа VLCC, вошедший в залив впервые после пребывания на якоре с февраля. Несмотря на зафиксированное оживление, аналитики отмечают, что оценить точные объемы торговли сложно, поскольку значительное количество судов отключает свои транспондеры AIS в целях безопасности.

После обострения отношений между США и Ираном Тегеран начал настаивать на том, что именно он должен определять правила прохода судов через Ормузский пролив. В ответ Вашингтон заявил, что свобода судоходства в международных водах не может быть ограничена.

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