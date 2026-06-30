Одна из белорусских трасс начнет светиться 30.06.2026, 4:59

Какая и зачем.

В Беларуси продолжают искать новые способы сделать дорожное движение безопаснее. Один из необычных проектов уже начали реализовывать в Брестской области, сообщает БелТА.

На трассе Р-83 Брест – Каменец – Национальный парк «Беловежская пуща» дорожники обустраивают экспериментальную проекционную подсветку.

Как рассказали в РУП «Бреставтодор», работы ведутся по согласованию с областной Госавтоинспекцией.

Вместо привычного освещения здесь используют светодиодные проекторы. Они дублируют дорожные знаки и линии разметки прямо на асфальте.

Благодаря этому изображение остается ярким и хорошо заметным даже ночью, а также во время дождя, тумана или снегопада.

По задумке дорожников, такая технология должна помочь водителям быстрее замечать пешеходные переходы и другие важные элементы дороги.

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